romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 09:45: VIABILITÀ DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 9… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 9.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA RomaNINA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, CASSIA BIS E TRIONFALE E PIU AVANTI TRA LE USCITE AURELIA E PISANA SULLA A91 Roma FIUMICINO LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 8.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA RomaNINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA Roma FIUMICINO ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 11 LUGLIO 2019 ORE 8.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA RomaNINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA Roma FIUMICINO ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 11 LUGLIO 2019 ORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO AD APRILIA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 11 LUGLIO 2019 ORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO AD APRILIA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: RIAPERTO AL TRAFFICO IL TRATTO DI STRADA TRA CIVITAVECCHIA NORD E CIVITAVECCHIA SUD DELL’AUTOSTRADA A12 Roma-TARQUINIA, CHIUSO A SEGUITO DI UN GRAVE INCIDENTE OCCORSO NEL POMERIGGIO DI OGGI. ORA UNO SGUARDO AL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO È IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: RIAPERTO AL TRAFFICO IL TRATTO DI STRADA TRA CIVITAVECCHIA NORD E CIVITAVECCHIA SUD DELL’AUTOSTRADA A12 Roma-TARQUINIA IN DIREZIONE Roma, CHIUSO A SEGUITO DI UN GRAVE INCIDENTE OCCORSO NEL POMERIGGIO DI OGGI. ORA UNO SGUARDO AL RACCORDO DOVE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E LA PRENESTINA; CODE SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE Roma E, IN SENSO CONTRARIO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E LA PRENESTINA; CODE SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE Roma E, IN SENSO CONTRARIO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 17.20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E LA PRENESTINA; SULLA BRETELLA DELL’AUTOSTRADA A1 SI STA IN CODA PER 5 KM ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIO CON LA A24 IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 17.20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E LA PRENESTINA; SULLA BRETELLA DELL’AUTOSTRADA A1 SI STA IN CODA PER 5 KM ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIO CON LA A24 IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 16.20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA SU TUTTO L’ARCO SUD-ORIENTALE DEL QUADRANTE: TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E LA PRENESTINA; SULLA BRETELLA DELL’AUTOSTRADA A1 CODE PER 5 KM ALL’ALTEZZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 16.20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA SU TUTTO L’ARCO SUD-ORIENTALE DEL QUADRANTE: TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E LA PRENESTINA; SULLA BRETELLA DELL’AUTOSTRADA A1 CODE PER 5 KM ALL’ALTEZZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 15.20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA SU TUTTO L’ARCO SUD-ORIENTALE DEL QUADRANTE: TRA LE USCITE PER LA PONTINA E L’AUTOSTRADA A24 Roma-TERAMO; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA FLAMINIA E LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E, PROSEGUENDO, TRA NOMENTANA E A24; SULL’AUTOSTRADA A1 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 10 LUGLIO 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE ARDEATINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA PERCORRENDO LA VIA PONTINA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO AD APRILIA ALL’ALTEZZA DI VIA LAURENTINA IN DIREZIONE LATINA IN VIA APPIA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA ...