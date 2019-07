Veneto | ok a piano per liste d’attesa

Sanità : Veneto approva piano regionale per governo liste d'attesa (3) : (AdnKronos) - Stessa situazione per le prestazioni ambulatoriali richieste in classe P (programmabile): il Veneto indica comunque un’attesa massima di 60/90 giorni secondo la prescrizione del medico, contro l’attesa nazionale fissata “Entro 120 giorni”. “Le liste d’attesa – conclude l’Assessore Lanz

Sanità : Veneto approva piano regionale per governo liste d'attesa (2) : (AdnKronos) - "Con il nostro piano, a seguito del quale le Aziende sanitarie dovranno predisporre i Piani Attuativi Aziendali entro 60 giorni, affiniamo ulteriormente le azioni, l’informatizzazione della gestione, la trasparenza delle agende, le modalità di prenotazione e disdetta”, spiega. Che il “

Sanità : Veneto approva piano regionale per governo liste d'attesa : Venezia, 11 lug. (AdnKronos) - La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’Assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, ha approvato il suo piano regionale di governo delle liste d’Attesa elaborato, come previsto dalla normativa, a seguito del piano Nazionale di governo delle liste d’Attesa 2019-202

Caldo : Veneto - oggi allarme rosso - attivo il Piano della Regione' (3) : (AdnKronos) - La popolazione considerata a rischio comprende gli anziani, i bambini da zero a 4 anni, i diabetici, gli ipertesi, chi soffre di malattie venose, le persone non autosufficienti, chi ha patologie renali e chi è sottoposto a trattamenti farmacologici. Il disagio climatico viene valutato

Caldo : Veneto - oggi allarme rosso - attivo il Piano della Regione' (2) : (AdnKronos) - “E’ un servizio che affiniamo di anno in anno – spiega Lanzarin - e che comprende sia iniziative di tipo prettamente sanitario, come una diversa lettura dei dispatch che arrivano ai Pronto Soccorso per valutare attentamente se la richiesta di aiuto sia legata a un disagio climatico, ma

Caldo : Veneto - oggi allarme rosso - attivo il Piano della Regione' : Venezia, 27 giu. (AdnKronos) - “Il Protocollo Operativo speciale per affrontare gli aspetti sanitari dell’ondata di Caldo che ha iniziato a interessare il Veneto è attivo e funzionante su tutto il territorio. Nei Pronto Soccorso stiamo registrando un po’ ovunque un aumento degli accessi causati da p

Piano evacuazione Vesuvio e Campi Flegrei : sfollati in Veneto - l’accordo : Piano evacuazione Vesuvio e Campi Flegrei: sfollati in Veneto, l’accordo Piano evacuazione Vesuvio e Campi Flegrei al centro di un importante accordo raggiunto e sottoscritto il 19 giugno presso la sede della Regione Campania e che ad ottobre vedrà una esercitazione concomitante con la settimana nazionale della Protezione Civile. Piano evacuazione Vesuvio e Campi Flegrei, tutte le regioni coinvolte Si tratta nello specifico dei ...