Vela | Universiadi 2019 | si conclude la fase di qualificazione | entrambi gli equipaggi

(Di giovedì 11 luglio 2019) Delusione per la spedizione azzurra nella penultima giornata del programma dellaalle. Nella splendida cornice del Golfo di Napoli, le sedici imbarcazioni in gara hanno completato ladicon le ultime sette regate e si è potuta finalmente compilare la classifica definitiva stabilendo gli ottoche si giocheranno le medaglie nella giornata di domani. Ricordiamo che la competizione si svolge tradi quattro persone (due uomini e due donne) a bordo delle inedite RS21 messe a disposizione dall’organizzazione. Nonostante un paio di acuti, entrambe le imbarcazioni italiane sono rimaste escluse dalla finale e torneranno dunque in acqua per contendersi le posizioni finali dalla nona alla sedicesima. La primaha visto chiudere al comando Australia (48 punti), seguita da Finlandia (51 punti) e Singapore2 (54 punti), ma anche ...

