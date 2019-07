Valeria Marini | Basta plastica | e si tuffa dentro alla Barcaccia a Piazza di

Valeria Marini - bagno nella fontana di Piazza di Spagna ma il web insorge : La dolce vita della showgirl stellare che questa mattina si è rinfrescata nella fontana della Barcaccia, ma il popolo del web non approva.

Valeria Marini bagno nella fontana di Piazza di Spagna : il web insorge : Valeria Marini si butta nella fontana di Piazza di Spagna: piovono critiche sui social per questo comportamento, che sembra diventato una moda Valeria Marini show. La soubrette si è buttata nella fontana della Barcaccia di Piazza di Spagna durante la mattinata di giovedì 11 luglio, come attestano le sue Instagram stories. La stellare Valeria avrebbe […] L'articolo Valeria Marini bagno nella fontana di Piazza di Spagna: il web insorge ...

Realiti - Enrico Lucci stizza il seno di Valeria Marini : scandalo in Rai : Era Valeria Marini l'ospite di Enrico Lucci di Realiti, la trasmissione di Raidue sui personaggi italiani. Il feeling tra i due è evidente, e infatti la trasmissione è effervescente. "Sei molto attiva sui social", le dice Lucci. "Sì, hai visto il video di quando metto l'intimo nel freezer?". A un ce

Vittorio Cecchi Gori ricorda la storia con Valeria Marini : cosa ha svelato : Vittorio Cecchi Gori ricorda sulle pagine del settimanale Oggi la storia con Valeria Marini Vittorio Cecchi Gori si è ripreso alla grande dopo il brutto spavento che ha fatto prendere alla sua famiglia e a tutti colorp che gli sono sempre stati vicino. Era dicembre 2017 quando il produttore cinematografico è stato trasportato in ospedale […] L'articolo Vittorio Cecchi Gori ricorda la storia con Valeria Marini: cosa ha svelato proviene da ...

Valeria Marini elogia Matteo Salvini : 'È un grande - mi piace anche Conte' : Il successo di Matteo Salvini passa anche per temi che non sono strettamente legati alla politica. Tra gli strumenti che, nel tempo, gli hanno concesso di acquisire consensi importanti sul piano personale, ancora prima che come leader di partito, c'è stato un uso strategico dei social attraverso cui ha offerto una parte di se che spesso i politici non sono abituati a mostrare. Per esempio quella legata alle passioni musicali e televisive. E non ...

Valeria Marini : "Salvini è un grande l'ho votato anche alle Europee. Pure Conte mi piace - è eccellente" : anche Valeria Marini ammette di apprezzare Matteo Salvini. La showgirl è tra i pochi volti ad essere seguita sui social dal ministro. I due si sono conosciuti di persona, motivo, questo, che ha permesso alla Marini di comprendere le ragioni che lo rendono così amato e popolare tra la gente. "Salvini

Valeria Marini parla del caso Pamela Prati! Ecco cosa dichiara : Dopo giorni di silenzio, Pamela Prati è tornata attiva su Instagram e ha pubblicato un video – subito diventato virale – che la mostra divertirsi in barca insieme a Valeria Marini. Le due sono amiche da anni, dai tempi in cui condividevano l’esperienza del Bagaglino. Nel filmato, postato in occasione del solstizio di giugno, Eccole augurare “un’estate stellare” ai follower mentre trascorrono le vacanze insieme.-- La Prati avrà pure declinato ...

Valeria Marini a ruota libera su Pamela Prati : “Ho incontrato Eliana” : Valeria Marini a ruota libera su Pamela Prati. L’intervista: “Lei vittima, poi ha cominciato a dire cavolate”. Svelato anche un retroscena su Eliana Michelazzo: “L’ho incontrata pochi giorni fa” Si è mostrata ‘stellare’ come al solito Valeria Marini nell’ultima intervista rilasciata al quotidiano Il Tempo. La giunonica showgirl, durante la chiacchierata, ha affrontato anche il ...

Eliana Michelazzo - Valeria Marini confessa : "L'ho vista l'altro giorno - e...". Parole pesanti su Pamela Prati : Valeria Marini risponde alle domande di Pierluigi Diaco nel corso della puntata di Io e te. Tra le curiosità, spunta un vecchio flirt con Jovanotti. Come è stato baciarlo? "Bellissimo, ma eravamo ragazzini. Era come è adesso, pieno di vita, bellissimo". Valeria ha parlato della sua carriera conferma

