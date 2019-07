Va al cinema a vedere Annabelle 3 e muore durante il film

ilgiornale

(Di giovedì 11 luglio 2019) Alessandro Zoppo Un turista britannico di 78 anni, in vacanza in Thailandia, è stato trovato morto nella sala dove stava vedendo l'horror sulla bambola indemoniata Una vacanza da sogno si è trasformata in un incubo per Bernard Channing, un turista inglese di 78 anni che si trovava in Thailandia per un periodo di riposo. Il terrore che unhorror come3 (uscito neiitaliani il 3 luglio scorso) potrebbe essere tra le cause del decesso di Channing, trovato morto in una sala di Pattaya mentre si stava godendo il terzo capitolo della saga sulla bambola indemoniata, spin-off del cosiddetto Conjuring Universe creato da James Wan. Come reso noto dal Daily Star, soltanto quando le luci si sono accese al termine della proiezione, le persone che erano sedute accanto all’uomo si sono accorte che era deceduto. Secondo le testimonianze riportate dal tabloid inglese, ...

