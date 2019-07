Usate lo smartphone alla guida? Occhio al nuovo Codice della Strada | potreste pagarla

tuttoandroid

(Di giovedì 11 luglio 2019) DCommissione TrasportiCamera dei Deputati è arrivato il primo via libera al. Scopriamo insieme cosa cambierà L'articololoalmolto cara proviene da TuttoAndroid.

cosettaturco : Sono sempre al cellulare per lavoro e per piacere! ?? E voi? Quanto usate il vostro smartphone?! La mia fantastica… - silvacoscina : @BarbyShtj Non è vero! Usate lo smartphone anche per informarvi! -