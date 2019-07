Uno straniero su 4 è turista culturale

Il turismorichiama in Italia 1su 4, con il 40% del fatturato del settore.Con 55 siti patrimonio dell'Unesco, il nostro Paese è leader mondiale (in un testa a testa con la Cina) e il 64% di questi è in piccoli borghi. Sono i dati diffusi in occasione del protocollo d'intesa Aci-Enit per la promozione dell'Italia all'estero. Il nostro Paese è anche una meta sportiva:Gran Premio a Monza,Mondiale Rally in Sardegna, Mille Miglia, Coppa d'Oro delle Dolomiti e Targa Florio attraggono 685 mila turisti.(Di giovedì 11 luglio 2019)