Universiadi | vittoria al PalaCasoria e il bacio fa il giro del mondo

Volley - Universiadi 2019 : doppia vittoria per l’Italia. Gli uomini battono l’Argentina in rimonta - ragazze a valanga sulla Svizzera : Sono arrivate due vittorie per l’Italia impegnata nei tornei di Volley alle Universiadi 2019. I ragazzi hanno sconfitto l’Argentina per 3-2 (23-25; 20-25; 25-15; 25-23; 25-12) al termine di una partita davvero rocambolesca: dopo essere stati sotto per 2-0, gli azzurri sono riusciti a rimontare e hanno così conquistato la seconda vittoria consecutiva al PalaSele di Eboli dopo quella ottenuta all’esordio contro la Svizzera. ...

Italia Australia pallanuoto - Universiadi 2019/ Risultato 9-7 : vittoria azzurra! : Diretta Italia Australia: info streaming video e tv della partita di pallanuoto femminile, in programma oggi per le Universiadi 2019 di Napoli.

Volley - Universiadi 2019 : doppia vittoria per l’Italia. Gli uomini liquidano la Svizzera - donne a valanga sugli USA : doppia vittoria per l’Italia del Volley alle Universiadi 2019. I ragazzi di coach Gianluca Graziosi hanno sconfitto la Svizzera per 3-0 (25-17; 25-23; 25-15) al PalaSele di Eboli, tutto estremamente facile per gli azzurri che possono contare su quattro elementi di lusso già visti all’opera durante la recente Nations League: l’opposto Giulio Pinali (13 punti), i centrali Alberto Polo (8) e Fabio Ricci (5), lo schiacciatore ...

Basket - Universiadi 2019 : prima vittoria dell’Italia. Stati Uniti di misura sull’Ucraina - equilibrio nel gruppo B : prima vittoria per l’Italia nel torneo di Basket alle Universiadi 2019 di Napoli. Gli azzurri hanno sconfitto la Norvegia per 70-53 e per la qualificazione ai quarti di finale sarà decisiva la partita con la Germania, che hanno perso oggi contro il Canada e dunque sono a due punti come la Nazionale italiana. vittoria di misura per gli Stati Uniti, che hanno superato l’Ucraina per 58-57. Gli americani sono in testa al proprio girone e ...