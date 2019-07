calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) Termina alle semifinali l’avventura dell’Italia alleil Giappone, arriva la sconfitta nonostante il grandee coraggio nei tempi regolamentari, con la splendida rimonta nel finale da 1-3 a 3-3. All’Arechi il primo gol è dell’Italia con l’autorete di Yamahara, ma quattro minuti dopo i nipponici trovano il pari con Kodama. Nella ripresa gli ospiti prendono il largo e vanno sul doppio vantaggio con Ogashiwa e Kaneko intorno all’ora di gioco. Gli azzurri escono fuori nel finale e con Vitturini prima (79′) e Zonta poi (95′) accorciano e poi trovano il pari. Si va aigli errori di Grieco e Vitturini. L’Italia proverà adesso a conquistare il terzo posto nella ‘finalina’la Russia. Per il Giappone c’è la finale, sabato alle 21,il Brasile.L'articolo ...

CalcioWeb : #Universiadi, il cuore non basta: finisce l'avventura dell'#Italia, rigori fatali contro il #Giappone - HANIA654 : RT @RossSlik: orgoglio da un italiana che ci mette il cuore e di impegno ?? auguri ed abbracci a Carlotta una delle poche italiane/i che ci… - aramini_maria : @Sara_Spitali @Napoli2019_ita Ma che si credono che g li italiani non amano altri sport che il calcio. A me piaccio… -