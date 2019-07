Un' estate fa | le anticipazioni della seconda e ultima puntata

Linea Verde estate – Quarta puntata del 7 luglio 2019 – Temi e anticipazioni. : Quarto appuntamento alle 12:20 su Raiuno con Linea Verde Estate, il programma che propone una vera e propria edizione estiva, con puntate completamente inedite. Daniela Ferolla si gode le meritate vacanze, per i mesi estivi abbiamo al suo posto Federica De Denaro sempre con Federico Quaranta, Peppone. Linea Verde Estate Come sempre i conduttori andranno […] L'articolo Linea Verde Estate – Quarta puntata del 7 luglio 2019 – Temi e ...

Un’estate fa : cast - ospiti e anticipazioni con Pupo su Rai 2 : Un’estate fa: cast, ospiti e anticipazioni con Pupo su Rai 2 Stasera 4 luglio 2019 alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda Un’estate fa. Il nuovo show della tv di Stato approda al suo primo appuntamento con un’inedita coppia di presentatori. Timonieri del programma saranno infatti Pupo e Diana Del Bufalo che, in due puntate, trasporteranno il pubblico in un viaggio tra i tormentoni estivi che sono entrati nel background del nostro ...

Anticipazioni Upas estate : i giorni di pausa saranno dal 12 al 23 agosto : Sarà un'estate 2019 ricca di sorprese in Un posto al sole come ci rivelano le Anticipazioni. Al centro delle trame, infatti, ci sarà un triangolo d'amore, la lotta di potere ai Cantieri, un tradimento che si consumerà e il passato di Marina. Ecco i dettagli più precisi. I giorni di pausa di Un posto al sole I fan di Un posto al sole potranno godere delle avventure dei protagonisti di Palazzo Palladini per quasi tutto il periodo estivo. La soap ...

TELEFILM RAI e MEDIASET : il calendario dell’estate 2019 - anticipazioni : Ai tantissimi appassionati di TELEFILM proponiamo un calendario dell’estate 2019, ossia un’agenda con tutte le serie estive che vedremo in chiaro nelle prossime settimane sulle reti Rai e MEDIASET. TELEFILM Canale 5 estate 2019 Partiamo da Canale 5: l’ammiraglia MEDIASET quest’anno ha deciso di offrire al proprio pubblico proposte inedite molto interessanti come la serie drammatica inglese Riviera, che continua la sua ...

Linea Verde estate – Terza puntata del 30 giugno 2019 – Temi e anticipazioni. : Terzo appuntamento alle 12:20 su Raiuno con Linea Verde Estate, il programma che propone una vera e propria edizione estiva, con puntate completamente inedite. Daniela Ferolla si gode le meritate vacanze, per i mesi estivi abbiamo al suo posto Federica De Denaro sempre con Federico Quaranta, Peppone. Linea Verde Estate Come sempre i conduttori andranno […] L'articolo Linea Verde Estate – Terza puntata del 30 giugno 2019 – Temi e ...

Linea Verde estate – Seconda puntata del 23 giugno 2019 – Temi e anticipazioni. : Secondo appuntamento alle 12:20 su Raiuno con Linea Verde Estate, il programma che propone una vera e propria edizione estiva, con puntate completamente inedite. Daniela Ferolla si gode le meritate vacanze, per i mesi estivi abbiamo al suo posto Federica De Denaro sempre con Federico Quaranta, Peppone. Linea Verde Estate Come sempre i conduttori andranno […] L'articolo Linea Verde Estate – Seconda puntata del 23 giugno 2019 – Temi e ...

Linea Verde estate – Prima puntata del 16 giugno 2019 – Temi e anticipazioni. : Terminata l’edizione annuale così come lo scorso anno, per tutta Estate, appuntamento alle 12:20 su Raiuno con Linea Verde Estate, il programma che propone una vera e propria edizione estiva, con puntate completamente inedite. Daniela Ferolla si gode le meritate vacanze, per i mesi estivi abbiamo al suo posto Federica De Denaro sempre con Federico […] L'articolo Linea Verde Estate – Prima puntata del 16 giugno 2019 – Temi e ...

Beautiful - anticipazioni americane : qualcuno morirà in estate - Xander tra i probabili : La svolta della trama relativa alla vera identità di Phoebe Forrester avverrà durante l'estate: l'annuncio è stato dato da Bradley Bell, il quale ha anche rivelato qualche dettaglio in più sugli sviluppi della questione. Pur mantenendo una giusta dose di mistero, il Produttore Esecutivo ha chiarito che prima di arrivare alla resa dei conti, ci saranno dei momenti di grande suspense e che non tutte le persone coinvolte ne usciranno vive. La sua ...

Un posto al sole : estate con NEW ENTRY - quali saranno? Anticipazioni : C’è aria di rinnovamento a Un posto al sole, a partire dalla sigla che da qualche giorno ci sta accompagnando e che ha visto l’inserimento di Vittorio Del Bue (Amato D’Auria) tra i ruoli fissi. Ma le novità che ci attendono vanno ben oltre: arriva l’ESTATE e ci saranno dei nuovi innesti! Si comincia già questa settimana con l’arrivo della giovanissima attrice Ludovica Nasti, che – come già sappiamo – ...

Beautiful - puntate italiane : anticipazioni per l’estate 2019 : Nelle puntate italiane di Beautiful in onda su Canale 5, la stagione estiva si aprirà con le nozze di Liam e Hope Spencer, per poi proseguire con alcune tensioni tra la sposa e Steffy Forrester quando le due ragazze si ritroveranno a lottare per avere l’unico aumento di budget per le rispettive linee: la Hope For The Future e la Intimates. Tale questione metterà Ridge nella difficile situazione di dover prendere una decisione che, ...