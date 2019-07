Un razzo Vega di Arianespace ha fallito il lancio ed è andato perso

Com’è Space Rider - il prossimo “accessorio” a salire a bordo di un razzo Vega : Potremmo definirlo il coltellino svizzero delle prossime missioni di esplorazione spaziale. Si chiama Space Rider e consiste in un insieme di dispositivi fatti apposta per lavorare nelle basse orbite, e quindi attorno alla Terra, come un vero e proprio laboratorio multifunzione in condizioni di microgravità. Montato sui razzi Vega, i lanciatori di ultimissima generazione che portano i orbita i satelliti, il sistema è progettato per tornare al ...