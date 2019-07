huffingtonpost

(Di giovedì 11 luglio 2019) Unspensierato. George, Charlotte e il piccolo Louis, i tre figli dei Duchi di Cambridge, appaionoin quella che sembra la più quotidiana delle situazioni, ma che in realtà nasconde la dote innata diMiddleton: trasformare perfino le occasioni mondane in un’occasione di svago e gioco per i suoi bimbi.Ilsu cui i tresi sono scatenati, infatti, è quello diclub nel Surrey, dove i Cambridge si sono recati in occasione del King PowerCharityDay. Lo riporta il Daily Mail.Così eccotirare fuori piatti, teglie e giochi dal bagagliaio dell’auto., seduta sull’erba, cerca di tenere a bada il più piccolo di casa: Louis, un anno. Intanto George, 6 anni, e Charlotte, 4 anni, si danno da fare per predisporre la merenda sul.E poi giochi e corse. A ...

raisat73 : RT @HuffPostItalia: Un picnic insieme a mamma Kate. I royal baby spensierati e sorridenti sul prato del polo club - HuffPostItalia : Un picnic insieme a mamma Kate. I royal baby spensierati e sorridenti sul prato del polo club - trblmingi : gli ateez hanno fatto un ot7 picnic date non è giusto che manchi seonghwa io pretendo . che ne facciano un altro TUTTI insieme -