caffeinamagazine

(Di giovedì 11 luglio 2019) È uno dei volti più famosi della Rai e di Unal. Sarà per quel suo tono così materno, per quella sua faccia pacata, quel suo fare che la rende veramente la nonna di tanti italiani. Stiamo parlando, ovviamente diDiacono, la veterana di Palazzo Palladini. E se è vero che di UPAS, questo l’acronimo con cui i fans seguono sui social la serie, è amato in tutti i suoi componenti, forsespicca su tutti. È per questo che la sua mancanza si fa sentire sempre di più. Carmen Scivitarro, l’attrice che la interpreta, è infatti assente da molto tempo. L’ultima apparizione risale ormai addirittura a mesi fa, precisamente al 26 febbraio 2019. La trama della fiction ha giustificato la cosa con il trasferimento nel paese del padre, da tempo malato e non più in grado di vivere da solo. Ma dietro c’è qualcos’altro. E ha a che fare con la vita privata dell’attrice.quindi la ...

marcotravaglio : SALAMELECCHI Ieri chi ha avuto la sventura di leggere un qualunque quotidiano che non fosse il nostro s’è fatto l’i… - Noovyis : (“Un lutto improvviso”. Ecco perché l’amata Teresa ha lasciato Un Posto al Sole) Playhitmusic -… - WomanEssentia : RT @adriano_pessina: Oggi alle 8.35 è morto Vincent Lambert. Oggi è un giorno di lutto e per riaprire riflessioni, discussioni, ragionament… -