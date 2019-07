Un giubbotto per guidare da remoto i cani da soccorso

wired

(Di giovedì 11 luglio 2019) In tanti tipi differenti di emergenze isono una delle migliori soluzioni per il primo. Per affinare e ampliare le loro qualità un team di ricercatori dell’università Ben Gurion del Negev, a Be’er Sheva, in Israele, ha sviluppato undotato al suo interno di quattro motori a vibrazione. Posizionati tra la schiena e i lati del cane, i motori consentono all’animale di rispondere ai segnali trasmessi tramite un apposito telecomando che permette il controllo del gilet smart a distanza, al fine di eseguire i comandi corrispondenti a ognuna delle quattro diverse vibrazioni. Dedicato aiaddestrati per le operazioni di, il sistema integrato nelpuò essere uno strumento utile negli ambienti rumorosi o caotici, in cui il conduttore fatica a farsi ascoltare dal proprio animale. Non è ancora chiaro quando arriverà mai in commercio, ma gli esperimenti ...

