Un divertente easter egg per Wimbledon vi permette di giocare a tennis nella Ricerca

tuttoandroid

(Di giovedì 11 luglio 2019) Se apprezzate gliegg di Google che offrono semplici giochi, potete dare un'occhiata a quello che il colosso di Mountain View ha creato per. Naturalmente si tratta di un gioco died è realizzato con grafica in pixel art e caratterizzato da un gameplay incredibilmente semplice, ma non per questo da sottovalutare. L'articolo Unegg pervidiGoogle proviene da TuttoAndroid.