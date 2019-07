Un corpo solo in vetro per il Huawei Mate 30 Pro | vera sfida del design

optimaitalia

(Di giovedì 11 luglio 2019) Il30 Pro potrebbe togliere il fiato per il suoinnovativo. Questo è quanto sta emergendo nelle ultime ore, grazie ad un'anticipazione proveniente dalle catene di approvvigionamento dell'azienda e da un informatore anonimo intercettato daCentral. Quale sarebbe l'assoluta novità del30 Pro? L'ammiraglia assoluta della prossima serie attesa per l'autunno di quest'anno potrebbe contare su ununibody in, con la curvatura del display che si fonderà con la scocca posteriore del telefono, senza alcuna necessità di un raccordo intermedio rappresentato da una cornice metallica. Un device così progettato avrebbe una linea pulita e all'avanguardia ma la sua implementazione non sarebbe così semplice, tanto da richiedere particolari sforzi produttivi. Una prima domanda abbastanza logica relativa al presunto nuovodel30 ...

CardRavasi : La pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete chiamati in un solo corpo. (Col 3,15) - adorvfenjii : RT @adorvharry: sto leggendo dei commenti da parte di persone che dovrebbero solo stare zitte. Per me lei ha “sbagliato” due frasi, quella… - andreazenatti93 : RT @OptiMagazine: Un corpo solo in vetro per il #HuaweiMate30Pro, vera sfida del design -