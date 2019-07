Ulisse Fest | il senso del viaggio secondo due uomini che hanno cambiato il mondo

vanityfair

(Di giovedì 11 luglio 2019) Tony Wheeler e Carlo Petrini sono due fondatori. Il primo delle Lonely Planet, nate per gioco nel 1973 grazie al libricino «Across Asia on The Cheap» scritto con la moglie Maureen e diventato il seme delle guide turistiche più diffuse per il pianeta. Ildel movimento Slow Food, creato nel 1986 in Piemonte e germogliato in tutti i continenti. I due appartengono a una generazione – Wheeler è del ‘46, Petrini del ‘49 – convinta che si potesse cambiare il, ed entrambi l’fatto. Nonostante i tanti temi in comune – la difesa delle libertà, la valorizzazione delle culture locali, la diffidenza verso la globalizzazione – Wheeler e Petrini non si erano mai incontrati. Lo faranno in piazza Cavour a Rimini, venerdì 12 luglio alle 19.30, per l’evento d’apertura del Lonely Planet(dal 12 al 14 luglio con un appuntamento dietro l’altro per scoprire il, ndr). ...

