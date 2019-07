Uber lancia il suo primo servizio in elicottero a New York

ilfogliettone

(Di giovedì 11 luglio 2019) L'evoluzione dia New. Non solo auto, per spostarsi nella Grande Mela l'aziendaanche il suotaxi in, "Air". Il tragitto coperto all'inizio è quello che va dal distretto finanziario di Manhattan all'aeroporto JKF, con circa 8-10 corse al giorno. La notizia è stata riportata dal NewTimes ma confermata dall'amministratore delegato Dara Khosrowshahi che ha ritwittato l'articolo, commentando: niente più stress nel tragitto da e per l'aeroporto JFK.La durata del volo è infatti di appena 8 minuti, prenotabile comodamente via app. Undi lusso dedicato ai clienti dei programma fedeltà "platinum" e "diamond" die che ha un costo che varia in base a numero di passeggeri e orario richiesto. L'azienda già pensa in grande e per il 2023 ha annunciato un piano per il trasporto aereo condiviso tra periferie e centri città, non solo ...

