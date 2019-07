Turismo spaziale | Virgin Galactic diventerà la prima compagnia quotata in borsa

Turismo spaziale - Virgin Galactic prima società quotata in Borsa : NEW YORK - Richard Branson diventerà il primo imprenditore a far volare in Borsa una società di Turismo nello spazio. La Virgin Galactic del magnate britannico arriverà...

Intervista a Giorgio Saccoccia - presidente ASI : “Da Grottaglie partirà il Turismo spaziale” [VIDEO] : Nei pressi dell’aeroporto di Taranto-Grottaglie si è tenuta la conferenza “Grottaglie Spaceport for Europe” organizzata da Enac, Regione Puglia, Aeroporti di Puglia e Distretto Tecnologico Aerospaziale. Nell’occasione, AVIONEWS ha Intervistato Giorgio Saccoccia, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. Saccoccia spiega la sua scelta di passare dall’ESA all’Agenzia Spaziale Italiana evidenziando come ...

Turismo spaziale - la Nasa è pronta. Benvenuti al primo hotel in orbita : Non è nemmeno troppo caro: 31mila euro a notte. Ci sono alberghi a cinque stelle plus che costano di più. Il prezzo comprende alloggio (10.100 euro al giorno), supporto logistico, ovvero cibo, aria, acqua, assistenza medica, uso della toilette, gestione rifiuti e scarti (20mila euro al giorno). L’energia si paga a parte, però costa “solo” 37 euro al kilowattora. Benvenuti all’hotel Iss. Lo trovate sopra la vostra testa, più o meno a 400 km di ...

La Nasa apre al Turismo nella Stazione Spaziale dal 2020 : 35mila dollari a notte : I prezzi sono veramente 'astronomici': la Nasa, National Aeronautics and Space Administration, l'ente Spaziale statunitense, apre al turismo stellare. Ieri, l'annuncio a sorpresa: a breve, sarà possibile andare nello spazio anche senza essere astronauti, in qualità di privati cittadini. Dal 2020, infatti, la Stazione Spaziale Internazionale orbitante intorno alla Terra a 'soli' 450 chilometri d'altezza, sarà aperta ai visitatori, ma non c'è il ...

Sydney-Bruxelles in due ore e mezza. Ma non chiamatelo Turismo spaziale : (Foto: GettyImages) Il turismo spaziale? Andiamoci piano. Anzitutto cominciando a chiamarlo con un nome più appropriato, per distinguere un orizzonte che maldestramente fa pensare a tizi in gita attorno alla Terra – una prospettiva verosimile, ma economicamente marginale – dallo sfruttamento commerciale delle missioni spaziali, futuro ben più ampio e praticabile. Su questa raccomandazione è sembrata impostarsi la seconda conferenza annuale dello ...