Truffa Mark Caltagirone | Pamela Perricciolo confessa | ' Sono coinvolti altri nomi pesanti'

Blastingnews

(Di giovedì 11 luglio 2019) Emergono nuovi dettagli sulla, che ha visto coinvolte, Eliana Michelazzo ePrati. Un caso che ha fatto discutere per svariati mesi nei salotti televisivi e che ancora oggi alimenta fortissime discussioni, tra dubbi e misteri. Una delle protagoniste di questo intricato caso, oggi è tornata a parlare pubblicamente. Parliamo di 'donna', la quale durante la presentazione milanese dell'ultimo libro di Selvaggia Lucarelli hato che non tutta la verità è venuta a galla e che ci sarebbero altre persone coinvolte in questaamorosa. La nuova confessione dellasullaNel dettaglio, infatti, donnaincalzata dalle domande di Alberto Dandolo durante la presentazione del nuovo libro della Lucarelli, ha rivelato che da questo momento in poi non intende più parlare del caso ...

StraNotizie : Nomi pesanti coinvolti nella truffa di Mark Caltagirone - la nuova confessione - Fanclub_dUrso : RT @lamescolanza: Terroni caput mundi / Barbara d’Urso: che truffa Mark Caltagirone - lamescolanza : Terroni caput mundi / Barbara d’Urso: che truffa Mark Caltagirone -