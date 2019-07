Treviso | maltrattava bambini che non studiavano il Corano | Imam allontanato

calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019), 11 lug. (AdnKronos) – Unè statodalla provincia diperché accusato di maltrattamenti nei confronti diche non imparavano i versetti del, durante le ore di religione pomeridiane. Ai, tutti tra i 5 e i 10 anni, che none imparavo alla perfezione il, l’infliggeva bastonate alla schiena e alle gambe, schiaffi e lanciava minacce. è quanto avveniva nel centro islamico di Piave di Soligo. A segnalare le violenze subite non sono stati i genitori dei, che hanno detto di non essersi accorti di niente, ma le maestre delle elementari che si sono accorte dei lividi sulle braccia e sulle gambe con i quali arrivavano a scuola al mattino. Così, dopo la denuncia delle maestre, in seguito delle attività di indagine, condotte dal Gruppo Operativo Radiomobile dei Carabinieri di Vittorio Veneto, il gip ...