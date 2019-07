Trenta | Le navi rispondono a ministro competente

Vertice sui migranti - Trenta : "Navi rispondono a ministro competente" : Si è tenuto questa sera a Palazzo Chigi un importante Vertice di governo sul tema dei migranti. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato i ministri Matteo Salvini, Enzo Moavero Milanesi ed Elisabetta Trenta, con quest’ultima che è parsa abbastanza polemica nei confronti del collega dell’Interno. "Le navi prendono ordini dal ministro di riferimento, poi si agisce insieme", ha sottolineato la ministra della Difesa.Soddisfatto ...

Trenta : a navi ordini da ministro competenteSalvini : la Marina farà controlli preventivi : A fine vertice il leghista non risponde sulla proposta di fare difendere i porti alle navi della Marina: "A me basta che le forze armate difendano i confini". La collega della Difesa: "Salvini non mi ha chiesto le navi all'imbocco dei porti". Per Conte il summit "è stato proficuo"

**Migranti : Trenta - navi prendono ordini da ministro competente** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Nonostante l’agitazione del momento, stiamo lavorando tutti insieme per la sicurezza del Paese. Le navi prendono ordini dal ministro di riferimento. Bisogna comprendere bene che ogni ministro ha una sua area di competenza, nelle aree di concorso in cui si partecipa insieme alla competenza di un altro ministero ci si coordina. Ma l’ordine viene sempre dal ministro di riferimento”. Lo ...

Vertice sui migranti - Trenta : "Le navi devono prendere gli ordini dal ministro competente" : Terminata la riunione a Palazzo Chigi. Conte: "Incontro proficuo". Secondo la titolare della Difesa, dalla Libia non arrivano pericoli eccessivi, mentre sono aumentati gli sbarchi di immigrati provenienti dalla Tunisia

Navi della Marina non sono taxi per le Ong! Matteo Salvini risponde a Elisabetta Trenta : "Le Navi militari non sono taxi" ribatte il ministro dell'Interno Salvini a quello della Difesa Trenta, che aveva denunciato il silenzio del Viminale di fronte all'offerta di usare le fregate della Marina per trasbordare a Malta i migranti della Alex. I due a sera si ritrovano fianco a fianco sul palco di un evento a Roma, ma non incrociano nemmeno lo sguardo. E il gelo rimane.

Migranti - Trenta : "Senza navi militari in mare sono tornate le Ong - avevo avvisato Salvini" : Il ministro della Difesa striglia il collega all'Interno: "È sorprendente che attacchi i militari dopo che siamo stati noi a dare supporto". Ma precisa: "L'emergenza da affrontare è quanto sta accadendo in Libia perché la situazione è peggiorata sensibilmente"

Trenta : «Avvisai Salvini sulle ong - non mi ha ascoltata. Invierò le navi» : L’ira della ministra: era inevitabile senza la missione Sophia. E ancora: «Pattuglieremo il Mediterraneo per combattere i trafficanti». sulle comunicazioni: «Nessuna richiesta è arrivata dal Viminale. Dopo la diretta social, il silenzio istituzionale»

Migranti - il ministro della Difesa Trenta : “Ho avvisato Salvini sulle ong ma non ha ascoltato. Manderò le navi militari” : “Quanto che sta accadendo in questi giorni si sarebbe potuto evitare. Lo avevo detto a Matteo Salvini: senza la missione Sophia torneranno le ong. Non ha voluto ascoltare e adesso si lamenta”. A dirlo è la ministra della Difesa in quota M5s Elisabetta Trenta in un colloquio col Corriere della Sera nel quale ha commentato i recenti casi di scontro tra il governo italiano e le navi delle ong, la Sea Watch prima e la Mediterranea poi, ...

Ong - Trenta : "Avvisai SalviniSenza navi militari sono tornate" : "Quanto sta accadendo in questi giorni si sarebbe potuto evitare. Lo avevo detto a Matteo Salvini: senza la missione Sophia torneranno le ong. Non ha voluto ascoltare e adesso si lamenta". Lo afferma Elisabetta Trenta, ministro della Difesa Segui su affaritaliani.it