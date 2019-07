Trapani | Francesco Baldini è il nuovo allenatore dei siciliani | domani la presentazione

Blitz della Dda a Trapani - arrestati l’imprenditore Paolo Arata e il figlio Francesco : Con un Blitz della Dda sono stati arrestati Paolo Arata, ex consulente della Lega per l’energia ed ex deputato di Forza Italia, e il figlio Francesco. Entrambi sono accusati di corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni. Sarebbero soci occulti dell’imprenditore trapanese dell’eolico Vito Nicastri, ritenuto dai magistrati tra i finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro. L’arresto è ...