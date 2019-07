Traffico Roma del 11-07-2019 ore 17 | 30

romadailynews

(Di giovedì 11 luglio 2019) un incendio in via del cappellaccio all’altezza del viadotto della magliana rende necessaria la chiusura della via del mare tra via dei cocchieri e via dell’ippica in entrambe le direzioni. sul posto è in corso l’intervento dei vigili del fuoco. tutto ilè deviato sulla via ostiense. inevitabili le ripercussioni anche sullafiumicino e sul viadotto della maglianarallentato sull’intero percorso urbano della a24 in uscita direzione raccordo anulare code sulla tangenziale est tra la galleria giovanni xxiii e via salaria e da via dei monti tiburtini allal’aquila il tutto verso san giovanni in centro code sul lungotevere da ponte giuseppe mazzini a ponte cavour verso piazza del popolo al quartiere aurelio si rallenta in via del casale di san pio v tra via aurelia antica e piazza di villa carpegna sul raccordo anulare code in esterna tra pontina e tuscolana in ...

