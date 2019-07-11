Traffico Roma del 11-07-2019 ore 15 | 30

_Carabinieri_ : A #Roma e in provincia di #Viterbo, arrestate 7 persone per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupef… - comunevenezia : ?? #Attenzione - #muoversivenezia La Centrale operativa della Polizia locale ha comunicato che i #parcheggi di Pia… - Rvaticanaitalia : Morte #Lambert 'Non farsi carico dei più fragili è far vincere la cultura della #solitudine. A questi drammi bisogn… -
Traffico Roma del 11-07-2019 ore 14 : 30 : SULLA VIA AURELIA IL Traffico RALLENTA TRA VIA DI CASALI SANSOVETTI E LA STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. PRUDENZA IN PIAZZALE APPIO DOVE E’ SEGNALATO UN GRAVE INCIDENTE STRADALE. SEGNALAZIONE DI INCIDENTE ANCHE IN VIALE REGINA ELENA CI SONO RALLENTAMENTI TRA VIALE DELL’UNIVERSITA’ E PIAZZA SASSARI VERSO VIA NOMENTANA. SULLA TANGENZIALE IL Traffico RALLENTA IN PROSSIMITA’ DELL’USCITA PER LA A24 IN DIREZIONE SAN ...
Traffico Roma del 11-07-2019 ore 13 : 30 : SULLA VIA AURELIA IL Traffico RALLENTA TRA VIA DI CASALI SANSOVETTI E LA STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. PRUDENZA IN PIAZZALE APPIO DOVE E’ SEGNALATO UN GRAVE INCIDENTE STRADALE. SEGNALAZIONE DI INCIDENTE ANCHE IN VIALE REGINA ELENA CI SONO RALLENTAMENTI TRA VIALE DELL’UNIVERSITA’ E PIAZZA SASSARI VERSO VIA NOMENTANA. SULLA TANGENZIALE IL Traffico RALLENTA IN PROSSIMITA’ DELL’USCITA PER LA A24 IN DIREZIONE SAN ...
Traffico Roma del 11-07-2019 ore 12 : 30 : UN INCIDENTE A CATENA RALLENTA LA CIRCOLAZIONE IN VIALE JONIO IN PROSSIMITA’ DI PIAZZALE JONIO. SEMPRE PER UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI SULLA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA IN PROSSIMITA’ DI VIA CARDINAL CAPRARA IN DIREZIONE AURELIA. PRUDENZA IN PIAZZALE APPIO DOVE E’ SEGNALATO UN GRAVE INCIDENTE STRADALE. SEGNALAZIONE DI INCIDENTE ANCHE IN VIA CASILINA , CON RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO. ANCORA UN INCIDENTE E’ SEGNALATO IN VIA ...
Traffico Roma del 11-07-2019 ore 11 : 30 : UN INCIDENTE A CATENA RALLENTA LA CIRCOLAZIONE IN VIALE JONIO IN PROSSIMITA’ DI PIAZZALE JONIO. SEMPRE PER UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI SULLA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA IN PROSSIMITA’ DI VIA CARDINAL CAPRARA IN DIREZIONE AURELIA. PRUDENZA IN PIAZZALE APPIO DOVE E’ SEGNALATO UN GRAVE INCIDENTE STRADALE. SEGNALAZIONE DI INCIDENTE ANCHE IN VIA CASILINA , CON RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO. ANCORA UN INCIDENTE E’ SEGNALATO IN VIA ...
Traffico Roma del 11-07-2019 ore 10 : 30 : CHIUSA AL Traffico VIA ENRICO PESSINA A SEGUITO DI UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, TRA VIA CARDINALE DE LUCA E LUNGOTEVERE DELLE NAVI . UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN LARGO CAMESENA SIAMO IN ZONA TIBURTINA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEL MANDRIONE. SEMPRE SULLA CASILINA IL Traffico RALLENTA PER UN VEICOLO IN FIAMME IN PROSSIMITA’ DELLA CASILINA VECCHIA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN ...
Traffico Roma del 11-07-2019 ore 10 : 00 : CHIUSA AL Traffico VIA ENRICO PESSINA A SEGUITO DI UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, TRA VIA CARDINALE DE LUCA E LUNGOTEVERE DELLE NAVI . UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN LARGO CAMESENA SIAMO IN ZONA TIBURTINA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEL MANDRIONE. SEMPRE SULLA CASILINA IL Traffico RALLENTA PER UN VEICOLO IN FIAMME IN PROSSIMITA’ DELLA CASILINA VECCHIA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN ...
Traffico Roma del 11-07-2019 ore 09 : 30 : CHIUSA AL Traffico VIA ENRICO PESSINA A SEGUITO DI UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, TRA VIA CARDINALE DE LUCA E LUNGOTEVERE DELLE NAVI . UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN LARGO CAMESENA SIAMO IN ZONA TIBURTINA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEL MANDRIONE. SEMPRE SULLA CASILINA IL Traffico RALLENTA PER UN VEICOLO IN FIAMME IN PROSSIMITA’ DELLA CASILINA VECCHIA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN ...
Traffico Roma del 11-07-2019 ore 09 : 00 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. CHIUSA AL Traffico VIA ENRICO PESSINA A SEGUITO DI UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, TRA VIA CARDINALE DE LUCA E LUNGOTEVERE DELLE NAVI . CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA ...
Traffico Roma del 11-07-2019 ore 08 : 30 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. CHIUSA AL Traffico VIA ENRICO PESSINA A SEGUITO DI UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, TRA VIA CARDINALE DE LUCA E LUNGOTEVERE DELLE NAVI . CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA ...
Traffico Roma del 11-07-2019 ore 08 : 00 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI DIREZIONE CENTRO CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico ...
Traffico Roma del 11-07-2019 ore 07 : 30 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI DIREZIONE CENTRO CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico ...
Traffico Roma del 10-07-2019 ore 20 : 00 : Traffico rallentato sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra il bivio per l’autostrada Roma fiumicino e la Romanina; in interna code a tratti da cassia bis a salaria e tra BUFALOTTA e via prenestina. A Roma NORD SI RALLENTA SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DA CORSO DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO sulla tangenziale est code dalla galleria giovanni xxiii a via salaria, poi da tiburtina allo svincolo della a24 ed ...
Traffico Roma del 10-07-2019 ore 19 : 30 : Traffico rallentato sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra il bivio per l’autostrada Roma fiumicino e la Romanina; in interna code a tratti da cassia bis a salaria e tra BUFALOTTA e via prenestina. A Roma NORD SI RALLENTA SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DA CORSO DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO sulla tangenziale est code dalla galleria giovanni xxiii a via salaria, poi da tiburtina allo svincolo della a24 ed ...
Traffico Roma del 10-07-2019 ore 19 : 00 : PER IL Traffico E PER UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA TUSCOLANA; MENTRE PER IL SOLO Traffico IN INTERNA FILE NEI TRATTI, CASSIA BIS-SALARIA E SETTEBAGNI -VIA PRENESTINA. TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, SI STA IN CODA DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA, POI DA TIBURTINA ALLO SVINCOLO DELLA A24 ED ANCORA TRA VIA PRENESTINA E VIALE ...
Traffico Roma del 10-07-2019 ore 19 : 00 : PER IL Traffico E PER UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA TUSCOLANA; MENTRE PER IL SOLO Traffico IN INTERNA FILE NEI TRATTI, CASSIA BIS-SALARIA E SETTEBAGNI -VIA PRENESTINA. TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, SI STA IN CODA DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA, POI DA TIBURTINA ALLO SVINCOLO DELLA A24 ED ANCORA TRA VIA PRENESTINA E VIALE ...