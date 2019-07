Toyota - Con Denso per i semiconduttori delle auto del futuro

Toyota - Con Nedo e Sharp nuovi test sul fotovoltaico : La Toyota ha avviato una sperimentazione in Giappone sull'energia solare in collaborazione con Nedo e Sharp. Lo scopo di questi test è quello di analizzare l'effettivo potenziale dei sistemi fotovoltaici nell'ambito automotive per ridurre le emissioni di CO2 e aumentare l'autonomia delle vetture ibride ed elettriche.Il fotovoltaico sperimentale sulla Prius. La Sharp ha fornito una versione sperimentale dei pannelli solari applicati alla ...

Padova - sbanda nella notte con la sua Toyota Rav4 e finisce contro una casa : morto 42enne : Un uomo di quarantadue anni è morto in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica e lunedì nel Padovano. Alberto Pegoraro – questo il nome della vittima della strada – è morto in ospedale a Schiavonia, dove era stato ricoverato in condizioni critiche. Classe 1977, intorno all’1.30 della notte scorsa l’automobilista di Pernumia è rimasto coinvolto in un'uscita di strada autonoma in via Maggiore a Battaglia Terme. ...

24 Ore Le Mans 2019 : Fernando Alonso trionfa con Nakajima e Buemi! Decisivo il problema elettrico sull’altra Toyota : Ci si attendeva un dominio incontrastato della Toyota ed effettivamente la casa nipponica ha confermato le aspettative della vigilia aggiudicandosi la 24 Ore di Le Mans 2019 con un margine abissale nei confronti dei team rivali della classe LMP1. Le due Toyota TS050-Hybrid hanno dominato in lungo e in largo la corsa fin dalle prime battute ed il loro duello per il successo finale ha caratterizzato l’intera durata della gara più storica ed ...

24 Ore di Le Mans - Nella notte - la stella di Toyota continua a brillare : La Toyota continua a mantenere il comando dellottantasettesima edizione della 24 Ore di Le Mans. Dopo una lunga notte di incidenti e colpi di scena, entrambe le Toyota TS050 Hybrid continuano a occupare le prime due posizioni della celeberrima gara di durata francese. Dopo un ottimo stint di José Marìa Lopez e il ritmo altrettanto sostenuto che sta tenendo adesso Mike Conway, la Toyota #7 sembra essere lanciata verso la vittoria finale, con la ...

24 Ore Le Mans : aggiornamento 16 ore. Prosegue il confronto tra le Toyota nella LMP1 - Fernando Alonso 2° perde terreno nella notte : Toyota ed ancora Toyota. L’edizione 2019 della 24 Ore di Le Mans continua ad essere caratterizzato dal marchio nipponico e la sfida interna tra i due team della scuderia del Sol Levante tiene banco. Quando siamo prossimi alle 16esima ora di corsa e il sole comincia a farsi largo sul Circuit de la Sarthe, la TS050 Hybrid #7 dell’equipaggio formato dal britannico Mike Conway, dal giapponese Kamui Kobayashi e dall’argentino José ...

24 Ore Le Mans : aggiornamento 9 ore. Battaglia tra le Toyota separate da 10” - Alonso tifa Buemi : che duello con Conway! : La lunga notte della 24 Ore di Le Mans inizia con la serratissima lotta tra le due Toyota che si stanno giocando il successo nella grande Classica delle corse endurance. Dopo nove ore di Battaglia (bandiera a scacchi prevista alle ore 15.00 di domenica 16 giugno), la vettura numero 7 si trova al comando con 10 secondi di vantaggio sulla monoposto #8: Mike Conway ha preso il volante della TS050 Hybrid e ha incominciato un serratissimo testa a ...

24 Ore Le Mans - Prime 2 ore : è dominio della Toyota di Conway : I primi 120 minuti dei 1440 totali di gara sono praticamente volati: l87esima edizione della 24 Ore di Le Mans è ora in corso e vede davanti a tutti le due Toyota TS050 Hybrid, con la #7 guidata da Conway davanti alla gemella #8 affidata, in questo momento, a Sébastien Buemi.Partenza regolare. La maratona automobilistica più famosa al mondo è iniziata con tranquillità: tutti si sono tenuti lontani dai guai e non ci sono stati particolari episodi ...

Toyota GAZOO Racing prima e seconda in qualifica a Le Mans : World Champions TOYOTA GAZOO Racing will start the 87th Le Mans 24 Hours from pole position after taking the top two grid spots in a close qualifying at the Circuit de la Sarthe on Thursday evening. Kamui Kobayashi, in the #7 TS050 HYBRID he shares with Mike Conway and José María López, earned his second-ever […] L'articolo TOYOTA GAZOO Racing prima e seconda in qualifica a Le Mans sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

WEC – 24 Ore di Le Mans : la Toyota domina le qualifiche - l’equipaggio di Alonso scatterà dalla seconda posizione : I due equipaggi Toyota monopolizzano la prima fila, precedendo la BR Engineering BR1 affidata a Sarrain, Orudzhev e Sirotkin Le qualifiche dell’87ª edizione della 24 Ore di Le Mans si chiudono nel segno della Toyota, i due equipaggi del team giapponese si piazzano in prima fila precedendo la BR Engineering BR1 affidata a Stephane Sarrain, Egor Orudzhev e Sergey Sirotkin. dalla pole scatterà la T5050 Hybrid di Mike Conway, Kamui ...

Toyota spinge sull’elettrico. Alleanza con Subaru - nuove batterie e piattaforme : La pionieristica dell’ibrido per il mercato di massa, si parla ovviamente di Toyota, punta ora alle zero emissioni, avviando una strategia elettrica rimandata nel tempo. La stessa che ora pare dominare i business plan di tutti i costruttori maggiori, incitata anche dalle più stringenti normative europee e cinesi sulle emissioni di CO2. Il primo passo nella direzione dell’elettrico è stato quello dell’Alleanza sancita qualche ...

Toyota - Siglato accordo con CATL per le batterie delle elettriche : Nuovo accordo di collaborazione per la Toyota nel campo delle auto elettrificate. Il giorno dopo la firma di un accordo con la Subaru per lo sviluppo di una nuova piattaforma per veicoli alla spina, la Casa giapponese ha firmato un'intesa per collaborare con le cinesi Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) e Byd nelle forniture di batterie.La scossa alle strategie elettriche. Le nuove partnership sono considerate dalla Toyota ...

Auto elettriche - Toyota si allea con Subaru per una nuova piattaforma : Dal settore Automobilistico continuano ad arrivare notizie di alleanze e collaborazioni nel campo dell'elettrificazione. Ieri un'intesa è stata annunciata da BMW e Jaguar Land Rover mentre oggi tocca alla Toyota rivelare un accordo con la Subaru, di cui tra l'altro è il maggior azionista con il 16,8% circa del capitale. In vista una nuova piattaforma. L'accordo prevede che le due Case nipponiche collaborino nello sviluppo di una ...

WRC Portogallo : seconda vittoria consecutiva Toyota GAZOO Racing : Ott Tänak e il team TOYOTA GAZOO Racing festeggiano in Portogallo la seconda vittoria consecutiva (la terza quest’anno) al termine di una gara esaltante. Dopo aver mantenuto la testa della corsa sin dalla terza tappa di venerdì, Tänak è arrivato ai cinque test conclusivi con un vantaggio di 4,3 secondi sul compagno di squadra Kris Meeke, a sua volta forte […] L'articolo WRC Portogallo: seconda vittoria consecutiva ...

Toyota - Con Eni per diffondere l'auto a idrogeno : La Toyota ed Eni hanno stretto una collaborazione per accelerare la diffusione della mobilità a idrogeno in Italia. La partnership prevede la fornitura di una flotta di Mirai da parte del costruttore giapponese, mentre il colosso energetico aprirà una stazione di rifornimento nella nuova struttura polifunzionale che sorgerà nel milanese.Dalla benzina allelettricità. Ad oggi, in Italia, la presenza di auto a idrogeno è praticamente impalpabile, e ...