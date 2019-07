calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) Si è svolta oggi a Bormio la presentazione delledelper la2019-2020 targate Joma, il nuovo sponsor tecnico delFC. Alberto Barile, il direttore operativo del Toro, ha così presentato questa nuova collaborazione: “È per me un grandissimo piacere svelare leper laonorato di poter avere al mio fianco Marina Lopez, la direttrice marketing e comunicazione di Joma nonché il Presidente di Joma Italia Mirko Annibale per presentare questo accordo. Joma la conosciamo tutti, opera in 116 paesi in tutto il mondo ed è tra le prime dieci aziende nel campo dell’abbigliamento sportivo. Siamo onorati di poter lavorare insieme: crediamo che Joma ci darà l’impulso per lo sviluppo internazionale del brand. Infine, ci tengo anche a ringraziare Kappa per questi anni di lavoro vissuti insieme ad un partner dalle grandi qualità ...

DiMarzio : #Torino | Presentate le divise per la stagione 2019/2020 - JUVEMERDA69 : RT @SkySport: ?? #Bormio ?? Presentate le nuove maglie del #Torino ?? @AghemoPaolo #SkySport - CalcioWeb : #Torino, presentate le nuove maglie per la prossima stagione: le divise granata sono uno spettacolo [FOTO] -