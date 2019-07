Torino | morto a 110 anni Salvatore Cavallo | era lʼuomo più vecchio dʼItalia

È morto l'uomo più anziano d'Italia - aveva 110 anni. Emigrato dalla Sicilia viveva a Torino : Roberto Chifari È morto all'età record di 110 anni Salvatore Cavallo. Era l'uomo più longevo d'Italia È morto all'età record di 110 anni Salvatore Cavallo. Era l'uomo più longevo d'Italia e da tempo si era trasferito a Torino. Diventato supercentenario il 16 maggio scorso. Nato nel 1909 a Vittoria, in Sicilia, ha combattuto la battaglia di El Alamein ed è sopravvissuto alla guerra evitando la fucilazione. Si è trasferito prima a ...

Morto nel CPR di Torino. Il Garante dei Detenuti : “Si chiarisca. Vogliamo vedere cartelle cliniche” : "Vogliamo che su questa morte venga fatta la massima chiarezza e per questo chiederemo di vedere le cartelle cliniche per capire se sono state ignorate delle patologie o se non sono state curate in maniera adeguata". Nel frattempo la polizia smentisce che il 32enne sia stato in passato vittima di una violenza sessuale all'interno del CPR. Si chiama Faisal Hossai, e non Sahid Mnazi come emerso in un primo momento, il trentaduenne ...

Morto nel Cpr di Torino. Un detenuto : “Ho denunciato lo stupro - ma nessuno è intervenuto” : Parla un detenuto del CPR di Torino: "Ho visto Sahid Mnazi arrivare insieme a degli agenti di polizia. Proveniva dall'area gialla del CPR, in un primo momento non ha detto niente ma quando è rimasto solo è scoppiato a piangere. Io e altri detenuti ci siamo avvicinati per chiedergli cosa fosse accaduto, e lui ci ha raccontato di essere stato violentato da due detenuti sudamericani. A quel punto è stato posto in isolamento.Continua a leggere

Torino grandine oggi : danni maltempo - morto un uomo di 65 anni : Torino grandine oggi: danni maltempo, morto un uomo di 65 anni L’estate è ormai arrivata o forse ancora no? Una pesante ondata di maltempo si è abbattuta nella mattina di oggi 22 giugno 2019 su Lombardia, Triveneto, Emilia, Lazio e Abruzzo. Grandinate hanno colpito in particolare Milano e Torino. Torino grandine oggi: esonda il fiume Seveso Esondato per ben due volte il fiume Seveso; si registra una tragedia sfiorata in località ...

Maltempo - 65enne ritrovato morto lungo un fiume vicino a Torino. A Milano il Seveso esonda e allaga parte della città : Forti piogge e grandinate hanno colpito il Nord Italia, in particolar modo Piemonte e Lombardia, dove è scattata l’allerta per esondazioni e rischio frane. Nel Comune di Villarfocchiardo, in provincia di Torino, un 65enne disperso nei boschi a monte della frazione Vignassa è stato ritrovato morto lungo il torrente a monte della borgata, in una zona interessata nelle scorse ore da forti temporali. A Milano, invece, il fiume Seveso ha ...

Maltempo - situazione critica al Nord : un morto a Torino - salvataggi a Milano. Allerta Meteo per altre 18 ore : Subito dopo il Solstizio d’Estate, s’è scatenato il Maltempo più estremo sul Nord Italia come ampiamente previsto nei giorni scorsi. I primi violenti temporali hanno colpito Torino nel pomeriggio di ieri, provocando purtroppo un morto a Vignassa, nel territorio comunale di Villarfocchiardo. Stamattina il Maltempo è esteso su gran parte del Nord. I temporali più forti stanno colpendo Milano e la Brianza: sono già caduti 80mm di ...

Torino - 80enne trovato morto in casa : il corpo divorato dai suoi cani : L'uomo, affetto da cardiopatia, viveva da anni da solo nella sua casa nella Val di Chy. Con lui 11 cani che, probabilmente spinti dalla fame, hanno fatto scempio del suo corpo senza vita Federico Garau ? Luoghi: Torino

Torino. Il diplomatico Ramsey Alrae Keiron trovato morto nelle acque del Po : Giallo a Torino. Un diplomatico di 29 anni, originario delle Bahamas, è stato trovato morto nelle acque del Po. Ramsey

Torino - auto e moto si scontrano e vanno a fuoco nella notte - morto centauro 27enne : Gravissimo incidente stradale nella notte a Torino. Un motociclista moldavo di ventisette anni stava percorrendo via Monginevro da corso Trapani per raggiungere la piazza quando si è scontrato con una Chevrolet Aveo. Entrambi i veicoli sono andati a fuoco e per il centauro non c’è stato nulla da fare.