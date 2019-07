Torino – Il Debrecen | avversario di Europa League vince 3-0 | i granata ne fanno 18 alla

calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) Ilprova a prenotare un posto per Alessandria. Nell’andata del primo turno di qualificazione di, la formazione ungherese supera davanti al proprio pubblico gli albanesi del Kukesi per 3-0: le reti tutte nella ripresa, con vantaggio siglato da Garba al 54′ prima della doppietta di Varga (77′ e 83′). Ritorno fra una settimana a Elbasan, con lante che sfiderà il: andata al Moccagatta il 25 luglio, secondo round in trasferta l’1 agosto. Nel frattempo, ildi Walter Mazzarri ha battuto con un perentorio 18-1 la Bormiese nella prima amichevole stagionale nel ritiro della località lombarda. Protagonista assoluto il capitano Andrea Belotti, autore di una cinquina. Questa la sequenza dei marcatori: 8′ Berenguer, 9′ Belotti, 23′ De Silvestri, 26′ Iago Falque, 29′ Meite, 37′ Belotti, ...

