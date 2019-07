Tiro a volo | Mondiali 2019 | il medagliere L’Italia conclude al primo posto

Tiro a volo - Mondiali 2019 : Diana Bacosi CAMPIONESSA DEL MONDO! L’iride dopo l’Olimpo : è tra le leggende più grandi! : Abbiamo ancora negli occhi l’oro conquistato agli European Games, ed ecco che Diana Bacosi si mette al collo un’altra medaglia del metallo più prezioso, questa volta ben più pesante: chiusura col botto per i colori azzurri ai Mondiali di Tiro a volo di Lonato del Garda, con la vittoria dell’italiana nello skeet femminile. Diana Bacosi, CAMPIONESSA olimpica in carica (a Rio sconfisse in un duello rusticano tutto italiano Chiara ...

Tiro a volo - Mondiali 2019 : Diana Bacosi in finale nello skeet. Italia d’argento a squadre : Va in finale Diana Bacosi nello skeet femminile ai Mondiali di Tiro a volo di Lonato del Garda: l’azzurra vince lo shoot-off e si classifica quinta, mentre non entrano tra le prime sei Simona Scocchetti e Chiara Cainero, appaiate all’ottavo posto. L’Italia è seconda nella classifica a squadre. Vince le eliminatorie la statunitense Dania Jo Vizzi, con 121/125, la quale precede ben tre atlete a quota 120: allo spareggio conquista ...

Tiro a volo - Universiadi 2019 : nello skeet maschile è 15° Alessio Levato. Oro a Nicolas Vasiliou : Nell’ultima gara del Tiro a volo in programma alle Universiadi, lo skeet maschile, conclude al 15° posto nelle eliminatorie Alessio Levato, l’unico azzurro in gara. Al termine della finale oro al cipriota Nicolas Vasiliou, argento al finlandese Timi Valloniemi, bronzo all’indiano Angad Vir Sing Bajwa. In finale il cipriota, che aveva ottenuto l’ingresso in finale al sesto posto soltanto dopo lo shoot off, rompe 56 ...

Tiro a volo - Universiadi 2019 : Chiara Di Marziantonio SI PRENDE L’ORO nello skeet femminile : Il Tiro a volo italiano continua a regalare successi a tutti i livelli e in tutte le competizioni. Alle Universiadi 2019 di Napoli infatti, Chiara Di Marziantonio si è presa l’oro nello skeet al termine di una finale che ha visto l’azzurra ergersi sopra tutte le sue rivali. L’atleta di Cerveteri – sul campo di Tiro di Durazzano (Benevento) – è riuscita a sbriciolare 55 dei 60 piattelli a disposizione facendo gara ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : tutte le azzurre in corsa per la finale nello skeet. Italia seconda a squadre : tutte ancora in corsa per l’ingresso in finale le azzurre dello skeet dopo la prima giornata dedicata alle eliminatorie ai Mondiali di Tiro a volo di Lonato del Garda: Simona Scocchetti e Diana Bacosi sono nel gruppo al quarto posto a quota 72/75, mentre un piattello più indietro, con 71 assieme ad altre sette tiratrici, è nona Chiara Cainero. Italia seconda nella classifica a squadre. In testa, con 74/75 troviamo solitaria la statunitense ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Nuoto - scherma e Tiro a volo osservati speciali in casa Italia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi Il programma di oggi – Gli Italiani in gara oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Universiadi 2019, oggi martedì 9 luglio va in scena la sesta giornata di gare a Napoli e in tutta la Campania. Programma ricchissimo con tante gare in programma e una sfilza di medaglie in palio, l’Italia vuole essere protagonista e punta a salire sul ...

Tiro a volo - Universiadi 2019 : nello skeet Chiara Di Marziantonio in testa tra le donne - attardato Alessio Levato tra gli uomini : Scattano le competizioni di skeet per quanto concerne il Tiro a volo alle Universiadi: nella giornata odierna si sono tenute le prime tre serie eliminatorie delle prove maschile e femminile con alterne fortune per i colori azzurri. Chiara Di Marziantonio infatti è prima tra le donne, mentre Alessio Levato è 15° tra gli uomini. Nella gara femminile sono dieci le tiratrici in gara ed in testa c’è l’azzurra Chiara Di Marziantonio, che ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : gli Stati Uniti vincono il titolo nel Mixed Team skeet juniores. Italia 4a : Alexander Joseph Alin e Austen Jewell Smith, ce l’hanno fatta. Gli statunitensi sono campioni iridati juniores del Mixed Team di skeet, per l’edizione 2019 dei Mondiali di Tiro a volo in corso di svolgimento a Lonato. Al termine di una finale nervosa e più complicata di quello che racconta il 32/40-27/40 conclusivo, gli americani sono riusciti a spuntarla nei confronti della coppia russa formata da Mark Eshchanov ed Elena Bukhonova ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : Rossetti-Bacosi SUL TETTO DEL MONDO! Vittoria italiana nel Mixed Team di skeet : Dopo l’oro raccolto a Minsk negli European Games di una poco più di una settimana fa, l’Italia del Mixed Team di skeet si conferma ai massimi livelli conquistando addirittura il titolo iridato nel corso dei Mondiali 2019 di Lonato del Garda. Il merito è sempre del campione olimpico individuale in carica Gabriele Rossetti, che questa volta però ha fatto coppia con Diana Bacosi – anch’ella campionessa a Cinque Cerchi a Rio ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : Rossetti e Bacosi in finale per l’oro! Fuori Cassandro e Cainero : Gabriele Rossetti e Diana Bacosi sono in finale per l’oro nello skeet misto ai Mondiali di Tiro a volo di Lonato: gli azzurri in qualifica chiudono al secondo posto, con lo score di 147/150, preceduti dalla coppia targata USA formata da Christian Elliott e Kimberly Rhode, che vince la prova con 148. La medaglia di bronzo invece sarà affare tra la Cina di Jin Di e Wei Meng, al terzo posto con 145, e la coppia della Gran Bretagna composta ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : nello skeet femminile juniores oro alla Russia. Lontane le azzurrine : Nessun sussulto azzurro nello skeet femminile junior ai Mondiali di Tiro a volo di Lonato del Garda: le tre azzurrine in gara vengono eliminate in qualifica, chiudendo lontano dalle sei finaliste: Sara Bongini e Giada Longhi chiudono appaiate in 19ma posizione con 105/125, mentre Giulia Basso chiude a quota 101 ed è 23ma. Oro alla russa Zilia Batyrshina, che chiude in finale a quota 52/60 e per un solo piattello resiste alla rimonta della ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : va in finale nello skeet Tammaro Cassandro. Italia bronzo a squadre : Tammaro Cassandro vince le qualifiche dello skeet maschie ai Mondiali di Tiro a volo di Lonato del Garda e passa alla finale, mentre non ce la fanno gli altri due azzurri in gara, Gabriele Rossetti e Riccardo Filippelli, che non rientrano tra i migliori sei. L’Italia conquista anche la medaglia di bronzo nella classifica a squadre. Per la prima posizione shoot-off a tre (124/125) tra il francese Eric Delaunay, l’azzurro Tammaro ...

Tiro a volo - Universiadi 2019 : nel trap maschile oro a Cina Taipei - settima posizione per Simone D’Ambrosio : Va al tiratore di Cina Taipei Yang Kun-Pi la medaglia d’oro del trap maschile alle Universiadi, il quale conquista così il secondo titolo assegnato oggi nel Tiro a volo: superato all’ultimo piattello lo slovacco Filip Marinov, che si arrende in finale per 45-44. Bronzo ad un altro slovacco, Adrian Drobny, eliminato in terza posizione con 35/40. Resta ai piedi del podio l’iberico Tirado Carmona, quarto con 30/35, mentre si ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : Tammaro Cassandro perfetto dopo tre serie! Più attardati Gabriele Rossetti e Riccardo Filippelli : Tammaro Cassandro è in testa al termine delle prime tre serie di qualificazione dello skeet maschile ai Mondiali di Tiro a volo di Lonato del Garda: l’azzurro fa segnare un perfetto 75/75 e guarda tutti dall’alto in basso in graduatoria. Assieme a lui soltanto il britannico Ben Llewellin. Sono sei gli inseguitori del duo di testa con 74: ci sono gli statunitensi Christian Elliott e Phillip Russell Jungman, i ciprioti Dimitris ...