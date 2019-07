The Walking Dead | in produzione quest’estate la nuova serie

wired

(Di giovedì 11 luglio 2019) Nonostante i piccoli affanni degli ultimi anni, laThenon accenna a frenare la sua corsa. Il network americano Amc, infatti, ha grandi progetti per questo universo narrativo: oltre ai film già annunciati con protagonista Rick Grimes è stato confermato in queste ore che presto arriverà unatv sempre attinente al mondo originariamente creato nei fumetti di Robert Kirkman (che fra l’altro sono arrivati a conclusione in queste settimane). Lasi aggiungerà dunque allamadre e allo spin-off Fear the, giunto in questi mesi alla sua quinta stagione. Lapropaggine seriale, ancora senza titolo, entrerà inproprio questa estate ed è previsto che i dieci episodi che la comporranno andranno in onda nel corso del 2020. Lasarà scritta da Scott M Gimple, responsabile di tutti i contenuti di The...

