Terribile notizia per la famiglia Nainggolan | la moglie del belga ha il cancro | il post

sportfair

(Di giovedì 11 luglio 2019) Ladel giocatore dell’Inter ha rivelato sui social di essere malata di, ammettendo di aver paura per la prima volta nella sua vita Una, resa nota sui social da Claudia Lai, ladi Radja. La bella consorte del giocatore dell’Inter ha annunciato di avere ile, oggi, inizierà il primo ciclo di chemioterapia per combattere questo brutto male. Miguel MEDINA / AFP Parole difficile da leggere senza che il cuore si stringa, frasi forti che commuovono e rattristano. Ma in ogni situazione negativa c’è sempre qualcosa di buono da prendere, come sottolinea la stessa Claudia Lai nel suo lungo: “E’ da 1 mese che mi sveglio la mattina sperando si tratti solo di un incubo.. è da 1 mese che mi sveglio la mattina e realizzo di vivere dentro ad un incubo. Ho sperato che questa giornata arrivasse il più tardi ...

FonzyH : RT @Vatenerazzurro1: La notizia della malattia della moglie di Nainggolan è terribile. Società ed ambiente avrebbero ora l'opportunità di d… - LCafeinter : RT @Vatenerazzurro1: La notizia della malattia della moglie di Nainggolan è terribile. Società ed ambiente avrebbero ora l'opportunità di d… - MattiaGallo17 : RT @Vatenerazzurro1: La notizia della malattia della moglie di Nainggolan è terribile. Società ed ambiente avrebbero ora l'opportunità di d… -