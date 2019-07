Taranto - le gru crollate sono tre : «Disperso Mimmo - operaio 31enne». In corso le ricerche in mare : Un ragazzo di 31 anni operaio alla ArcelorMittal risulta scomparso dopo che ieri tre gru si sono spezzate al porto di Taranto, per via del forte vento: il giovane si chiama Mimmo...

