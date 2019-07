Taglio eletti | Di Maio dopo il sì al Senato “Fine di ingordigia politica Parlamento

Riforme - al via le dichiarazioni di voto sul Taglio degli eletti. Segui la diretta dal Senato : Al via nell’Aula del Senato le dichiarazioni di voro sul ssl costituzionale, che contiene le modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, per la riduzione del numero dei Parlamentari. “Oggi giornata intensa – ha scritto il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook – Siamo quasi all’ultimo passaggio e ne mandiamo a casa un bel po’: 345 poltrone in meno. Piano piano. Siamo una goccia”. Si tratta ...