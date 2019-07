Svitolina-Halep | Wimbledon 2019 | orario d’inizio della semifinale e come vederla in tv e

Wimbledon 2019 - semifinali femminile Serena Williams-Strycova e Svitolina-Halep : orari e programma di oggi. Palinsesto tv e streaming : Tempo di semifinali femminili quest’oggi a Wimbledon: il Centre Court accoglie le quattro giocatrici capaci di restare nel tabellone del terzo Slam dell’anno dopo i primi cinque incontri. Apriranno il programma la rumena Simona Halep e l’ucraina Elina Svitolina: le due si sono affrontate per sette volte sul circuito WTA, e nessuna sul duro. Due di questi precedenti si sono svolti a Roma, nelle finali consecutive vinte da ...

Torneo : Williams-Strycova e Halep-Svitolina le semifinali donne a Wimbledon : Serena Williams, Barbora Strycova, Simona Halep ed Elina Svitolina sono le quattro semifinaliste del Torneo di singolare femminile di Wimbledon

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Le due semifinali sono Serena Williams-Strycova e Svitolina-Halep : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.31 Si conclude qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 18.28 A 33 anni Barbora Strycova conquista la sua prima semifinale in uno Slam! Battuta Johanna Konta 7-6 6-1! Ora se la vedrà con Serena Williams! 18.24 Konta perde il servizio essendosi trovata in vantaggio per 40-0, 5-1 Strycova che va a servire per il match. 18.16 Con un nastro beffardo ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Serena vince al terzo con Riske - Halep elimina Zhang. In campo Svitolina-Muchova : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.13 Nel match tra Elina Svitolina (Ucraina) e Karolina Muchova sarà la boema ad iniziare al servizio. 16.11 MATCH Serena!!! Tiene a 15 Williams che vola in semifinale! Serena Willims (USA) batte Alison Riske (USA) 6-4 4-6 6-3. 16.07 BREAK Serena!!! Questo potrebbe essere il game decisivo: Serena spreca tre break point poi Riske ha la palla del 4-4 ma non chiude e così alla quarta occasione ...