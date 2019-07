Stress al lavoro | tre consigli utili per gestirlo

Oroscopo Toro - luglio : nuove conoscenze in amore - Stress sul lavoro : Il mese di luglio è giunto. Scopriamo cosa prevedono gli astri e le stelle per tutti i nati sotto il segno del Toro nel periodo racchiuso tra l'1 ed il 31 del secondo mese della stagione estiva. Di seguito, lavoro, amore e salute, ma anche giornate più o meno positive, da gestire nel migliore dei modi. Nelle ultime settimane avete vissuto dei bei momenti a livello sentimentale, le stelle sono state dalla vostra parte ed avete avuto la ...

Burnout sul lavoro - lo Stress è una vera sindrome. Ora lo dice anche l’Oms : Il termine inglese burn out (col significato di scoppiare, crollare, spegnersi, esaurirsi) viene utilizzato da parecchi anni per descrivere una sindrome caratterizzata da progressiva perdita di ideali, energia, propositi e scopi che si determina sui luoghi di lavoro. In particolare il lavoratore, che solitamente inizia la sua attività spinto da motivazioni professionali, etiche e sociali, nel tempo tende ad assumere un atteggiamento disincantato ...

