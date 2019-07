SportMediaset | Domani incontro De Laurentiis-Wanda Nara

ilnapolista

(Di giovedì 11 luglio 2019) Ultimissime di mercato:rilancia la pista Mauro Icardi per il Napoli. Secondo Marco Barzaghi, inviato dell’emittente sull’Inter, il club azzurro starebbe per riempire il posto vacante in attacco. Si apre una nuova possibilità per l’argentino, il presidente Desarebbe pronto al tutto per tutto per convincerlo a scegliere Napoli e non la Juventus.ci proveràin unsegretissimo con, tentando così di scardinare il patto di Ibiza tra la signora Icardi e il ds juventino Paratici e togliere così a Conte e alla squadra un grosso problema prima della partenza per la tournée asiatica. La proposta per l’Inter è pronta – circa 60 milioni – quella per l’argentino pure, un contratto quinquennale che tra parte fissa e bonus potrebbe portare lo stipendio di Maurito vicino agli otto ...

