Sport Mediaset | la Juventus vorrebbe ufficializzare De Ligt entro domenica

(Di giovedì 11 luglio 2019) Laha iniziato la preparazione estiva il 10 luglio alla Continassa, in attesa di partire per la tournée asiatica che la vedrà impegnata in alcuni match di International Champions Cup. Primi giorni di lavoro allaper Maurizio Sarri, che ha potuto accogliere anche i nuovo arrivi in bianconero, come Rabiot e Demiral. Si attende però anche l'ufficializzazione del difensore centrale dell'Ajax e della nazionale olandese De, che a detta di molti addetti ai lavori, potrebbe arrivare a breve. Secondo, ladefinire il suo acquisto, anche perché il tecnico toscano è pronto a lavorare notevolmente sulla tattica. L'idea è quella di testare Degià per i match di International Champions Cup della, così che l'olandese possa già lavorare anche sull'intesa con gli altri difensori bianconeri., secondo...

