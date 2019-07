Sport Bild | “Il Psg alla finestra per James Rodriguez”

ilnapolista

(Di giovedì 11 luglio 2019) Secondo la “”, il Psg sarebbeperRodriguez. Il club francese starebbe seguendo con molta attenzione la trattativa tra il Real Madrid e il Napoli. Se il Napoli non riuscisse a convincere Florentino Perez a concederglialle condizioni preferite da De Laurentiis, ecco che il Psg potrebbe farsi avanti. Il Psg non avrebbe problemi a pagare i 42 milioni richiesti dal Real Madrid. Si tratterebbe poi di raggiungere un accordo economico col giocatore seguito da Jorge Mendes. L'articolo: “Il PsgperilNapolista.

