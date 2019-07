Spider-Man | Far From Home | trama | cast e curiosità del film

termometropolitico

(Di giovedì 11 luglio 2019)-Man: FardelL’attesa è finita, è possibile vedere-Man: Far. La pellicola, al cinema dal 10 luglio 2019, è stata diretta da Jon Watts, regista statunitense noto al grande pubblico per la fiction The Onion New Network ecome Clown e Cop Car. Il lungometraggio dal punto di vista temporale si colloca otto mesi dopo gli eventi di Avengers: Endgame quando Peter Parker ha ricominciato la scuola e desidera solo condurre una vita normale. Tuttavia una tranquilla gita con i suoi compagni di classe si trasformerà in una nuova avventura per il nostro eroe destinato ad indossare ancora una volta il costume da uomo ragno. Ma qual è la sinossi di-Man: Far-Man: Far: ladelProtagonista di-Man: Farè Peter Park che dopo la morte del suo mentore Tony ...

ManaByte : #SpiderManFarFromHomeEarns an 'A' CinemaScore! - cinemaniaco_fb : ?????????????? Spider-Man: Far From Home – I look alternativi di Zia May in alcune foto - ItalyTelegraph : RT @badtasteit: #SpiderManFarFromHome, #MarisaTomei ci mostra dei look alternativi di zia May -