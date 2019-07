Spiagge | Greenpeace e Legambiente lanciano la nuova campagna anti-plastica

Blastingnews

(Di giovedì 11 luglio 2019) Sono dioltre l’80% dei rifiuti che si trovano lungo leitaliane, e per questohanno lanciato oggi due campagne parallele per combattere l’inquinamento, in particolare dai materiali “usa e getta”.ha riattivato da oggi il suo “Plastic Radar”, cioè un numero Whatsapp per segnalare la presenza di rifiuti insulle, sui fondali e anche lungo fiumi e laghi. Mentrecon #usaegettanograzie chiede ai bagndi rinunciare anche in riva al mare all’uso di materiali non riciclabili....

