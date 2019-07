Spazio | 2° atterraggio di successo sull’asteroide Ryugu per la sonda giapponese Hayabusa2

meteoweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) Un altroper la: lanciata il 3 dicembre 2014 dalla Jaxa, l’agenzia spaziale, per studiare l’origine del sistema solare, è atterrata per la seconda volta sull’asteroide. Il primoera avvenuto lo scorso 22 febbraio. L’obiettivo è quella di raccogliere “polvere cosmica” dal “sasso spaziale” che si trova a 342 milioni di km dalla Terra e che è uno dei più antichi del sistema solare.dovrebbe tornare sulla Terra nel 2020, atterrando in Australia., partita il 3 dicembre 2014 dal Centro Spaziale di Tanegashima in Giappone, è l’erede di Hayabusa, lanciata nel 2003, che ha raggiunto l’asteroide Itokawa nel 2005, riuscendo a riportare sulla Terra il materiale raccolto nel 2010.è giunta in orbita intorno anel giugno scorso e ha rilasciato due ...

