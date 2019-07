Sicurezza | Trenta | ‘no muri su straordinari strade sicure’

calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Mi auguro non ci sianodavanti alla nostra richiesta di stanziare 7 milioni di euro per glidei nostri ragazzi diSicure presentata in un emendamento al decretobis. Parliamo di uomini e donne che ogni giorno vigilano per ladei cittadini e del Paese, al costo di rischiare la propria vita”. Lo dice il ministro della Difesa, Elisabetta, in una nota.L'articolo, ‘nosusicure’ CalcioWeb.

Signo40372199 : RT @ItalianPolitics: POLITICA. Min. della Difesa Elisabetta Trenta al vertice di Governo oggi: «Nonostante l'agitazione del momento, stiamo… - GiacomoT547 : RT @ItalianPolitics: POLITICA. Min. della Difesa Elisabetta Trenta al vertice di Governo oggi: «Nonostante l'agitazione del momento, stiamo… - marpa64 : RT @UnbannedF: @xbici @matteosalvinimi Il piano di Trenta era rimettere la DICIOTTI e le altre navi militari Italiane a raccattare clandest… -