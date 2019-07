Serie A – Mediapro va all-in | dalla pubblicità agli abbonati | offerta rivoluzionaria | ma

La Lega non decide sull’offerta di Mediapro per il canale tv della Serie A : Troppe incertezze sulle garanzie economiche e ancora dubbi sulle modalità giuridiche e industriali per la creazione di un canale della Lega di Serie A . Per...

Lega Serie A tratta per canale con MediaPro - ancora niente voto : Dettagli da definire, ma la trattativa tra la Lega Serie A e MediaPro prosegue. Il tema dell'accordo sulla partnership tecnica per la realizzazione del canale della Lega per il 2021-24 è stato al centro dell'assemblea dei club oggi, ma le società non hanno ancora votato sull'offerta del gruppo spagnolo-cinese. MediaPro venerdì scorso ha presentato una proposta che garantisce alla Serie A un minimo garantito di 1,150 miliardi ...

Assemblea Serie A - approvato il budget per la prossima stagione : ancora il calendario a ‘specchio’ - le ultime sulla proposta di Mediapro : L’Assemblea della Lega Serie A, riunitasi oggi sotto la presidenza di Gaetano Miccichè alla presenza di tutte le Società aventi diritto, ha approvato il budget relativo alla stagione 2019-2020. Per quanto riguarda la proposta di Mediapro, alla luce di una complessiva valutazione positiva dell’offerta e contestualmente ad alcuni aspetti da chiarire, le Società hanno deciso di tenere aperta l’Assemblea e dato mandato al Consiglio di Lega e ...

Serie A - nuova assemblea : sul tavolo Mediapro : Sarà l’offerta di Mediapro il tema principale dell’assemblea della Lega Serie A in programma oggi nella sede di via Rosellini. Nella scorsa settimana infatti è arrivata ufficialmente la proposta del gruppo cinese-spagnolo sulla possibilità di diventare partner della Serie A per quanto riguarda il canale di Lega. Nel dettaglio, l’offerta avrebbe una parte fissa di […] L'articolo Serie A, nuova assemblea: sul tavolo Mediapro è ...

Serie A - con Mediapro obiettivo sorpasso su Liga - Bundesliga e Ligue 1 : Poco meno di 1,3 miliardi di euro. È questa la cifra che Mediapro avrebbe messo sul piatto per i diritti tv della Serie A nel prossimo triennio 2021/24. Nel dettaglio, l’offerta del gruppo cinese-spagnolo avrebbe una parte fissa di 1,150 miliardi a stagione, a cui si aggiungerebbero 55 milioni per i diritti d’archivio e 78 […] L'articolo Serie A, con Mediapro obiettivo sorpasso su Liga, BundesLiga e Ligue 1 è stato realizzato ...

Diritti Tv - passi avanti Mediapro su canale Serie A - lunedì il voto. : passi avanti nella trattativa fra Lega Serie A e Mediapro, che ha proposto una partnership tecnica per la realizzazione del canale della Lega per il 2021-24, da rivendere ai broadcaster. Il tema è stato discusso nell' assemblea dei club, convocata nuovamente lunedì alle 14, per una delibera sull'offerta che il colosso multimediale spagnolo-cinese definirà nei prossimi giorni. Secondo quanto filtra dal riserbo che avvolge ...

Calendario Serie A - la data di presentazione : le novità sull’offerta di Mediapro : I calendari della Serie A 2019/2020 saranno presentati lunedì 29 o martedì 30 luglio alle ore 19 presso gli studi televisivi di Sky Sport. Lo riferisce la Lega Serie A, al termine dell’assemblea odierna a Milano. Nessuna decisione, invece, per quanto riguarda la data della Supercoppa, di cui oggi non si è discusso in assemblea. Sono stati fatti dei passi in avanti oggi in Assemblea di Lega a Milano sull’offerta di Mediapro che ...

De Siervo : «Mediapro migliori offerta per Serie A» : Nel consiglio di Lega Serie A riunitosi ieri, si è parlato anche dell’offerta presentata da Mediapro per diventare partner per la vendita e la distribuzione dei diritti audiovisivi. Le società hanno chiesto di presentare una nuova proposta che tenga conto delle indicazioni sottolineate dai club. «Abbiamo un ruolino di marcia stretto – ha chiarito l’amministratore […] L'articolo De Siervo: «Mediapro migliori offerta per ...

Serie A TV - così Mediapro punta a convincere i club : Circa 1.193 milioni di euro a stagione. A tanto ammonterebbe la somma che Mediapro sarebbe disponibile ad offrire alla Lega calcio per acquistare i diritti tv del campionato nel triennio 2021-2024 e realizzare il canale tv della Serie A. Secondo quanto ricostruito dal Fatto Quotidiano, la proposta di Mediapro porterebbe nelle casse dei club di […] L'articolo Serie A TV, così Mediapro punta a convincere i club è stato realizzato da Calcio e ...

Mediapro - Roures : «Abbiamo fatto un’offerta alla Serie A» : Mediapro Serie A – Durante il Forum Europa, andato in scena a Madrid, sono intervenuti il presidente della Liga Javier Tebas e Jaume Roures, l’uomo a capo del gruppo spagnolo Mediapro. Si è parlato della riforma della UEFA Champions League e degli impatti sul calcio spagnolo. Come spiega “La Gazzetta dello Sport”, il discorso è […] L'articolo Mediapro, Roures: «Abbiamo fatto un’offerta alla Serie A» è stato realizzato da Calcio e ...

Mediapro-Serie A - si cerca l’accordo entro giugno : Mediapro diritti tv Serie A – Il futuro dei diritti tv della Serie A è ancora tutto da scrivere. Protagonisti sono la Lega Serie A, i broadcaster titolari dei diritti – Sky e Dazn – e un grande cavallo di ritorno, il gruppo spagnolo Mediapro. I rapporti tra il massimo campionato italiano e le emittenti […] L'articolo Mediapro-Serie A, si cerca l’accordo entro giugno è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...