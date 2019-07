Senza veli! Cecilia Rodriguez non ha niente addosso per Maxim

(Di giovedì 11 luglio 2019) Se Belen pubblica su Instagram un video da censura per quanto è sexy, suanon può proprio essere da meno. Sembra una eterna lotta all’ultimo post, un continuo duello tra le due belle showgirls. In cui a vincere, ovviamente, sono i milioni di fans che si trovano la home dei propri social inondati di loro scatti. L’ultima foto di, la minore delle due sorelle, lascia completamente di stucco: è infatti completamente nuda,nullaPochi giorni fa vi avevamo raccontato dell’ultimo polverone mediatico che si era alzato contro di lei quando, a Milano insieme al suo fidanzato Ignacio Moser, aveva preso parte ad un party per una nota marca di profilattici. Tra giochi sessualmente espliciti e battutine neanche troppo velate, subito la gogna mediatica si era scatenata su di lei. Che ha deciso di rispondere così: con una foto bellissima destinata alla copertina di un noto magazine..Si tratta di, edizione del Belgio, dove al centro della prima pagina campeggia il fisico scultoreo, levigato, assurdo della bella. Su di esso assolutamente nulla, con le gambe e le braccia a coprire i tratti salienti delle sue curve. E in testa un cappello enorme, indossato proprio per creare antitesi con tutto il resto. È proprio il gioco dei contrasti a rendere la foto ancora più bella: il bianco della pietra su cui posa, ad esempio, fa risaltare ancora di più il colore abbronzato della sua pelle. Per un sali e scendi di emozioni e di sensazioni uniche. Create proprio dal suo fisico.

Protagonista del Grande Fratello Vip e anche dell’Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez negli ultimi anni sta ottenendo sempre più successo. Grazie alla sua bellezza, ovviamente, ma anche alla sua simpatia e ai suoi modi di fare diretti e sinceri. Una fama che travalica i confini nazionali e arriva fino in Belgio, per la copertina di questo giornale. Sono, intanto, 56 mila i like sulla foto, seguiti da tantissimi commenti. Lei si limita ad una didascalia soft: “E finalmente vi posso far vedere quello che abbiamo fatto a LA per @maximbelgium e non solo, ma una cosa alla volta”.. Le reazioni sono tutte entusiaste e non c’erano dubbi: “Sei uno schianto!”, “Ci fai svenire!”, sono solo alcune delle tipologie più uste. Ma Cecilia Rodriguez non si fa incastrare, non si emoziona e ringrazia soltanto i collaboratori del team che ha realizzato il servizio. Dopo le critiche e le accuse, un po’ di complimenti se li merita proprio.