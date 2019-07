Sei turisti sono morti per il maltempo in Grecia

Piogge e vento in Grecia : morti Sei turisti stranieri - tra le vittime che due bambini : Dichiarato lo stato di emergenza nella penisola Calcidica dopo l'ondata di forte maltempo che ha colpito la zona

Tornado e grandine in Grecia : Sei turisti morti e 30 feriti nella penisola Calcidica : Sei turisti stranieri sono morti e almeno altre 30 persone sono rimaste ferite nella notte tra mercoledì e giovedì a causa di un Tornado e delle violente grandinate che si sono abbattute in Grecia, in particolare nel nord della penisola Calcidica. “È stato un fenomeno senza precedenti, con venti fortissimi e forti tempeste di grandine”, ha fatto sapere il capo della protezione civile locale spiegando che nella zona “è stato ...