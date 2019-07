Sea Watch 3 | Carola Rackete inchioda pure Angela Merkel | Ho chiesto aiuto | non ha

Sea Watch - Carola Rackete svela : "Avevamo contattato Francia - Malta e Germania ma non ci hanno mai risposto" : "Avevamo contattato il porto di Marsiglia per sapere se potevamo attraccare. La richiesta è stata inoltrata al prefetto, fino al Presidente della Repubblica. Ma nessuno ci ha risposto". La capitana della Sea Watch 3, Carola Rackete svela l'indifferenza della Francia che, secondo la ricostruzione del

Sea Watch - finanzieri su Facebook : “Dovevamo sparare a Carola”. Gdf invia screenshots in Procura. Tria : “Severità” : “Carola? Dovevamo aprire il fuoco e farla fuori a questa con quelli del Pd”. Un gruppo Facebook con oltre 16.000 aderenti in cui si vomita odio. Niente di nuovo nell’era degli haters digitali. Solo che stavolta parliamo di una community frequentata quasi esclusivamente da finanzieri, ex finanzieri e persone legate a quel “mondo“. È proprio per questo che il caso è arrivato sulla scrivania del ministro ...

Sea Watch - l'ex magistrato Di Pietro : 'Arresto Carola andava convalidato' : Antonio Di Pietro, prima di diventare politico con il partito de l'Italia dei Valori, ha anche e soprattutto un passato da magistrato. Le cronache italiane lo hanno conosciuto per essere stato in prima linea nell'inchiesta Mani Pulite. Le sue posizioni ideologiche rivelate nel tempo non possono certo essere considerate simili a quelle di Matteo Salvini e della Lega, ma le esternazioni fatte riguardo alla revoca della misura cautelare nei ...

Sea Watch - Diego Fusaro irride Carola : 'Nel 2011 a fare apericena nel centro sociale' : La questione migranti, com'è noto, è un'emergenza con cui l'Europa deve confrontarsi da anni. In molti ritengono che i flussi dall'Africa siano quasi un qualcosa di ineluttabile, al punto che l'unica soluzione sarebbe quella di ampliare il più possibile le maglie dell'accoglienza e creare un sistema attraverso cui le persone provenienti del Continente Nero possano integrarsi e diventare utili nel tessuto economico e sociale. C'è chi, invece, ...

Sea Watch - Fratoianni attacca ancora Salvini : 'Sta rosicando' (VIDEO) : Sono diversi i terreni di scontro su cui si consuma la forte diversità di vedute tra Matteo Salvini e Nicola Fratoianni. Appartengono a schieramenti che possono essere considerati ai poli opposti e uno dei punti su cui la discordanza tra Lega e Sinistra Italiana si acuisce in maniera netta è quello dell'immigrazione. Nei giorni scorsi il deputato aveva scelto di manifestare la propria vicinanza nei confronti della Sea Watch, salendo a bordo ...

Sea Watch - troppi attacchi a gip che ha scarcerato Carola - Csm chiede tutela : La figura di Carola Rackete, negli ultimi giorni, ha diviso le opinioni. La scelta di forzare il blocco navale italiano, per molti, è stato il gesto meritevole di elogi, poiché si è trattato di un atto di coraggio da parte di chi, noncurante delle conseguenze, ha scelto di preservare le vite dei migranti a bordo delle Ong. Per altri, invece, il dato da sottolineare sopra ogni cosa è che la comandante è andata oltre la legge. I dibattiti sono ...

Sea Watch - legale Tesoriero : “Querela Rackete a Salvini? Sarà depositata oggi o domani. Anche noi forse lo denunciamo” : “La querela di Carola Rackete contro Salvini? Confermo che c’è e che Sarà depositata tra oggi e domani. Si tratta di una querela per diffamazione e istigazione a delinquere. Anche la Sea Watch, come organizzazione,, sta valutando una denuncia-querela. Non è stata ancora predisposta ma non escludo che potremo presentarla”. Sono le parole dell’avvocato Salvatore Tesoriero, legale della Sea Watch, intervistato nella ...

Migranti : esposto Orlando a Procura Agrigento - 'su Sea Watch illeciti autorità nazionali' : Palermo, 10 lug. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha presentato un esposto al Procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio sul caso della nave Sea watch. Nell'esposto il sindaco cita l'ordinanza del gip Alessandra Vella, che lo scorso 2 luglio aveva rimesso in libertà la comandan

Sea Watch - il Csm fa quadrato "Ora tutela per il giudice Vella" : Angelo Scarano Il gip di Agrigento Alessandra Vella (foto da AgrigentoNotizie.it) Il Csm apre una pratica a tutela per il Gip Vella che ha revocato gli arresti per Carola Rackete Il Csm adesso fa quadrato attorno al gip di Agrigento, Alessandra Vella che ha revocato l'arresto per Carola Rackete. La decisione della toga agrigentina ha fatto parecchio discutere. La Vella ha infatti sostenuto la necessità da parte della capitana della ...

Sea Watch - multe ai parlamentari a bordo - Orfini (Pd) : “Ci avevano autorizzati a salire” : Matteo Orfini e Maurizio Martina hanno chiesto alla Capitaneria di porto di Siracusa la revoca del procedimento amministrativo nei loro confronti: "In questo paese accadono cose inquietanti, chi ha emesso il provvedimento nei nostri confronti e lo stesso soggetto che ci ha autorizzato a salire sulla nave".

Sea Watch - il Csm difende il gip di Agrigento Alessandra Vella : "Tutelarla dopo la liberazione della Rackete" : Il Consiglio superiore della magistratura in campo in difesa di Alessandra Vella, il gip di Agrigento che con una sentenza dal forte sapore politico - soprattutto per le motivazioni, messe nero su bianco - aveva revocato gli arresti domiciliari a Carola Rackete, la comandante-pirata della Sea Watch

Sondaggi politici : Lega stabile non soffre la 'crisi Sea Watch' - Pd e M5S ancora lontani : Nonostante la crisi Legata al caso Sea Watch (o meglio, proprio grazie a essa), la Lega di Matteo Salvini conserva un primato indiscutibile sullo scenario politico italiano. Tutti i Sondaggi la vedono ancora decisamente avanti. Il Pd, seppur con punteggi ben distanti da quelli di un tempo, regge invece la seconda posizione. Il M5S infine continua a vedere piccole perdite che lo distanziano sempre di più dall'alleato di governo. Lega ancora primo ...

Sea Watch - il legale attacca Salvini : "Aglio - olio e peperoncino. Così istiga all'odio contro Carola Rackete" : Adesso Sea Watch vuole mettere becco anche sulle leggi proposte da Matteo Salvini. Ovvio, se le leggi mettono nel mirino le ong. Si parla del pacchetto di emendamenti al decreto sicurezza-bis che mira ad introdurre sanzioni fino a 1 milione di euro per chi viola le disposizioni circa l'ingresso in a

Sea Watch 3 e Carola Rackete sfidano italia e Viminale e fanno i soldi : ecco quanto incassano : Per le Ong i soldi non sono mai stati un problema. Tantomeno lo sono ora che la sfida lanciata al governo italiano le ha messe al centro dell' attenzione globale (ieri il premio Nobel per la letteratura Mario Vargas Llosa ha proposto il conferimento del Nobel per la pace a Carola Rackete, la comanda