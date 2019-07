Se in Antartide si scioglie il ghiacciaio Thwaites | il mare salirà di mezzo metro

Antartide - il ghiaccio marino si scioglie sempre più in fretta (e non sappiamo perché) : La quantità di ghiaccio marino antartico, al Polo Sud, sta diminuendo drammaticamente. Trentacinque anni di aumento della sua massa (il trend di crescita è durato dal 1979 al 2014) sono stati spazzati via da tre anni di improvviso declino, e gli scienziati non sanno ancora spiegarsi il motivo per cui una tendenza durata decenni si sia improvvisamente ribaltata. Lo rivela una nuova analisi satellitare: tra il 2014 e il 2017 l’estensione del ...