Scuola | precariato docenti ultime notizie | ecco il nuovo intervento del senatore Pittoni

Scuola - precariato docenti ultime notizie : il ministro Bussetti ‘cerca’ gli insegnanti : In un’intervista al ‘Corriere della Sera’, il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha dichiarato: ‘Purtroppo mancano gli insegnanti, è un problema che viene da lontano. Abbiamo aggiornato le graduatorie ad esaurimento dove erano chiuse. Per il primo settembre 2019 speriamo di avere i nuovi insegnanti di ruolo’. La soluzione, secondo il ministro, è quella dei concorsi: ‘Entro luglio intendo proporre ...

Scuola - precariato - PAS e diplomati magistrale : ecco le parole di Camilla Sgambato : L’onorevole Camilla Sgambato del Partito Democratico ha rilasciato un’intervista al noto portale ‘Orizzonte Scuola‘ in merito alle questioni che riguardano il mondo della Scuola. La deputata è appena diventata responsabile Scuola del partito guidato da Nicola Zingaretti. PAS, Camilla Sgambato: ‘E’ una sanatoria’ In merito alla questione riguardante i PAS, l’esponente PD ritiene che il governo ...

Scuola - precariato e assunzioni 2019/20 docenti e ATA ultime notizie : nuova interrogazione al ministro Bussetti : L’onorevole Lucia Azzolina del Movimento 5 Stelle ha pubblicato un post su Facebook all’interno del quale ha reso noto il testo dell’interrogazione presentata al ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti. L’esponente del partito pentastellato sta spingendo affinché si proceda all’assegnazione della metà dei posti liberati dall’accoglimento delle domande per Quota 100 al personale ATA e al personale docente per ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : ‘Ministro Bussetti - i conti non tornano’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, esulta per le quasi 60mila cattedre chieste al Mef per le nuove assunzioni docenti per l’anno scolastico 2019/2020: per l’esattezza saranno 58.627 i nuovi posti di cui 14.552 destinati al sostegno. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere annuncia l’obiettivo del Miur, quello di ‘avere tutti gli insegnanti in classe dal primo giorno di Scuola. Siamo convinti sia ...

Precariato - Vespa : “La battaglia riparte da Siracusa con l’assemblea sindacale UIL Scuola” : COMUNICATO STAMPA AnDDL Riprendono le assemblee UIL Scuola in attesa che si materializzi quel tanto sospirato “veicolo normativo” per l’emendamento che deve condurre alla stabilizzazione e all’abilitazione di 55mila precari. L’appuntamento con la prossima Assemblea sindacale della UIL Scuola è per l’8 luglio a Siracusa. L’incontro si terrà alle ore 9,00 presso I.I.S.S. Liceo Artistico “A. Gagini” di Via ...

Scuola - precariato docenti e ATA ultime notizie : interrogazione al Miur firmata Lucia Azzolina : L’onorevole Lucia Azzolina del Movimento 5 Stelle ha presentato un’interrogazione al Miur in merito alla gestione del personale scolastico. Lucia Azzolina chiede nuove immissioni in ruolo per docenti e ATA ‘Vorrei si procedesse a destinare la metà dei posti liberati dall’accoglimento delle domande per Quota 100 al personale ATA e al personale docente – ha scritto la deputata pentastellata – per nuove immissioni in ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : Bussetti annuncia 100mila assunzioni in 4 anni ma ‘deve chiarire’ : Gli ultimi Governi si sono contraddistinti per il loro bramoso desiderio di annunci, come se fossero affetti da una vera e propria malattia, l”annuncite’. Nemmeno il cosiddetto ‘Governo del cambiamento’ si è sottratto a questa regola degli spot pubblicitari a proprio favore. Anche il Ministro Bussetti continua su questa strada, come dimostrato dalle sue ultime dichiarazioni rilasciate al TG1: ‘Entro il 2023 saranno ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : l’accordo è una ‘farsa all’italiana’ : Giudizi negativi sui PAS abilitanti per chi ha almeno 3 anni di insegnamento e sul concorso riservato. C’è chi ha criticato la lunga tempistica di attuazione, c’è chi, invece, sottolinea come non si tratti di una soluzione che possa arginare il cronico problema delle supplenze né a settembre, né, forse, il prossimo anno; altri ribadiscono il fatto che il Miur continui a fare cassa sulla pelle dei supplenti e come le nuove misure non ...

Scuola - PAS e precariato docenti ultime notizie : comunicato ufficiale dei parlamentari M5S : I parlamentari del Movimento 5 Stelle nelle Commissioni Cultura di Camera e Senato hanno provveduto ad emettere una nota congiunta per commentare l’intesa raggiunta dal Governo e dai sindacati in relazione alla questione del reclutamento docenti. comunicato ufficiale parlamentari M5S: ‘Tutelare meglio le diverse fasce del precariato’ “Il Movimento 5 Stelle è da sempre impegnato a chiudere definitivamente la stagione ...

Scuola - precariato ultime notizie : siglato accordo Bussetti-sindacati su Pas e fase transitoria : I sindacati FLC CGIL, CISL FSUR federazione UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, Gilda-Unams hanno annunciato, attraverso la pubblicazione di un comunicato congiunto, la sottoscrizione di un’intesa con il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, in merito alla questione riguardante il reclutamento dei precari e l’accesso a un percorso abilitante speciale. precariato, firmata intesa Miur-sindacati su PAS e fase ...

Scuola - precariato ultime notizie : Bussetti annuncia ‘2019 come l’anno dei concorsi’ ma qualcosa non torna : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Il Mattino’, ha ribadito come siano in arrivo i concorsi ordinari per la Scuola dell’infanzia e primaria e per la Scuola secondaria di primo e di secondo grado. Con questo annuncio il ministro vorrebbe lasciar intendere che il 2019 verrà ricordato come l’anno dei concorsi, quello della svolta nei confronti dell’annosa ...

Scuola - precariato e PAS ultime notizie : Bussetti conferma ‘nuovi bandi di concorso in estate’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha confermato al quotidiano ‘Il Mattino’, l’imminente arrivo dei bandi di concorso ordinario riguardante la Scuola dell’infanzia e primaria e quello relativo alla Scuola secondaria di primo e secondo grado. Bussetti: ‘bandi di concorso in arrivo quest’estate’ Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha ricordato come il Governo abbia inaugurato ...

Scuola - precariato docenti e PAS ultime notizie : Pittoni risponde alle polemiche su comunicato sindacati : Il senatore leghista Mario Pittoni, ha risposto tramite un post su Facebook, alle polemiche che sono divampate in seguito al comunicato diffuso dai sindacati sul tavolo di confronto con il Ministero dell’Istruzione per i PAS. La polemica sui PAS I sindacati, come vi abbiamo già relazionato in precedenza, hanno informato di quanto segue: ‘È stata oggetto di discussione la possibilità di consentire l’accesso ai soli fini abilitanti ai ...

Scuola - precariato docenti e PAS ultime notizie : esito incontro Miur-sindacati : Si è tenuto ieri, 3 giugno, un nuovo incontro tra le Organizzazioni Sindacali e il Miur in merito alla questione legata al reclutamento docenti. I sindacati rendono noto di aver raggiunto importanti punti di convergenza con l’Amministrazione Centrale, rappresentata in primis dal Capo di Gabinetto, dottor Giuseppe Chiné. Il Miur ha avvolto la richiesta di avviare un ‘percorso abilitante riservato a tutti i docenti precari con 36 mesi ...