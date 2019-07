Scontri Spezia-Livorno dello scorso 27 febbraio | 23 le denunce

calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) E’ arrivata la denuncia per alcuni ultras deldopo glidel ‘Picco’ in occasione di27: 23 il numero dei tifosi denunciati. I soggetti, individuati attraverso le telecamere e incrociando i dati della questura di, dovranno rispondere a vario titolo di reati che vanno da resistenza a pubblico ufficiale a lesioni personali aggravate, da travisamento sino a discriminazione razziale. Questa ultima accusa riguarda un solo tifoso toscano che aveva insultato uno steward di colore. Per tutti è stato avviato anche l’iter per il daspo. Secondo la polizia, la frangia più ‘calda’ della tifoseria livornese, dopo essere entrata allo stadio cercando di eludere i controlli, si era scagliata con calci, pugni, cinghie, aste di bandiere e lanci di oggetti contro gli steward e contro gli agenti della ...

